快訊

強颱樺加沙陸警範圍擴大！暴風圈估明中午觸陸 北部等3地明慎防豪雨

加拿大總理卡尼社群發文 宣布承認巴勒斯坦國

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

樺加沙颱風逼近 南山人壽、南山產物啟動保戶服務措施

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
在樺加沙颱風逼近臺灣之際，南山人壽、南山產物啟動保戶服務機制，並提醒民眾盡量避免外出，提高警覺做好防颱準備。圖／本報資料照片
在樺加沙颱風逼近臺灣之際，南山人壽、南山產物啟動保戶服務機制，並提醒民眾盡量避免外出，提高警覺做好防颱準備。圖／本報資料照片

在樺加沙颱風逼近臺灣之際，南山人壽、南山產物提醒民眾盡量避免外出，並提高警覺做好防颱準備，確保人身的安全。

為因應颱風可能帶來的衝擊及災害，南山人壽已迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括：1.「免收保單借款利息」、2.「免收房屋貸款利息」、3.「緩繳保費」、4.「快速理賠」5.「住院關懷預付保險金」等(如下表)。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心申請即可。

南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時道路救援/理賠服務專線，將有專人盡快提供協助。

此外，受颱風影響，往返臺灣班機時間可能有提前、取消、延遲等異動，提醒民眾出發至機場前請留意航空公司發送之航班異動通知，或可至航空公司官網、APP查詢即時航班動態，掌握最新航班資訊。

理賠 颱風 南山人壽 樺加沙颱風

延伸閱讀

樺加沙颱風來襲 金管會促保險業加強保戶服務

觸陸時間曝光 樺加沙颱風「持續增強」預估6小時內達到巔峰

颱風樺加沙接近 台南各區整備臨時收容所

樺加沙颱風持續增強！氣象署下午5時30分發布陸警 首波警戒範圍曝

相關新聞

8大公股明年預估上繳股利 僅華南金、台企銀略增

財政部預算書顯示，8大公股金控及銀行2026年預計上繳股息紅利新台幣104.7億元，較今年度減列15.9億元，僅華南金與...

八大公股銀行8月刷卡額衰退 一銀逾64億奪冠

8大公股銀行8月信用卡自結成績單出爐，整體簽帳金額約新台幣248.4億元、年減1.7%。其中，第一銀簽帳金額與發卡數奪下...

金管會召集14金控 發起「亞資策進會」

推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會再有新動作。據透露，金管會已召集十四家金控共同成立「金融發展與亞資中心策進會」，聚焦...

樺加沙颱風來襲 國泰人壽、國泰產險啟動保戶服務機制

中央氣象署於21日發布強颱樺加沙海、陸上颱風警報，警戒範圍涵蓋南部及東半部地區，預估22日白天至23日晚間風雨影響最劇。...

樺加沙颱風逼近 南山人壽、南山產物啟動保戶服務措施

在樺加沙颱風逼近臺灣之際，南山人壽、南山產物提醒民眾盡量避免外出，並提高警覺做好防颱準備，確保人身的安全。

樺加沙颱風來襲 金管會促保險業加強保戶服務

中央氣象署已發布樺加沙颱風之陸上颱風警報，金管會今天指出，已責成壽險公會、產險公會轉知各保險公司，應做好各營業場所防颱準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。