樺加沙颱風來襲 金管會促保險業加強保戶服務

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
樺加沙颱風來襲，金管會已責成壽險公會、產險公會轉知各保險公司，應做好各營業場所防颱準備，並主動了解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。圖／擷取自中央氣象署網站
中央氣象署已發布樺加沙颱風之陸上颱風警報，金管會今天指出，已責成壽險公會、產險公會轉知各保險公司，應做好各營業場所防颱準備，並主動了解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。

金管會提醒，民眾除注意自身安全及做好防颱準備外，也應審視投保的保單是否已就颱風或洪水所致損失提供適足保障，例如「住宅火災及地震基本保險」之「住宅颱風及洪水災害補償保險」僅提供基本保障，建議民眾可視自身需求，額外加保颱風洪水附加條款以提高保障。此外，汽車車體損失保險，不論是甲式、乙式或丙式，其承保範圍並未包含颱風或洪水所造成之損失，建議可加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」以獲得完整保障。

金管會表示，民眾如有因颱風導致相關災損情況，可於事故發生後，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠；民眾如對於理賠事項仍有疑義，可多加利用各保險公司及產、壽險公會的免付費服務專線或官網。

