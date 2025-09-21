快訊

神速！拆公館圓環改正交路口僅花17天 李四川：時間會證明一切

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

不斷更新／強颱樺加沙襲來…台東率先宣布「2地區」明放颱風假 停班課一覽

8大公股明年預估上繳股利 僅華南金、台企銀略增

中央社／ 台北21日電
圖為華南金總部。圖／聯合報系資料照
圖為華南金總部。圖／聯合報系資料照

財政部預算書顯示，8大公股金控及銀行2026年預計上繳股息紅利新台幣104.7億元，較今年度減列15.9億元，僅華南金與台企銀增加，共計增列509.6萬元。

今年以來金融市場漲跌震盪劇烈，前8月已上市4金2銀累積獲利約981.1億元，其中兆豐金合庫金呈現年減，第一金微幅成長3.6%、華南金成長6.1%、台企銀成長8.6%，彰銀獲利動能強勁，大增26.7%。

根據財政部明年度預算書，明年股息紅利繳庫及投資股息紅利2項歲入來源均較今年度減少，其中，由財政部100%持股的台灣金控及土銀共減列2.5億元，明年股息紅利繳庫合計33億元。

至於已上市4金2銀方面，合計現金股利約71.7億元，較今年度減列13.4億元，當中唯獨華南金與台企銀增加，兆豐金、彰銀、第一金、合庫金均減少。

若以預算書所列財政部持股股數計算，推算明年將分配的今年度盈餘，兆豐金每股配發現金股利約1.4元，較今年實際發出的1.6元減幅最大；華南金每股配發現金股利約1.21元，較今年1.25元略減；第一金每股配發現金股利約0.97元，較今年0.95元略增。

合庫金每股配發現金股利約0.72元，較今年0.7元略增；彰銀每股配發現金股利約0.53元，較今年0.5元略增；台企銀每股配發現金股利約0.21元，較今年0.2元略增。

股利 合庫金 兆豐金 台企銀 公股行庫 華南金控

延伸閱讀

公股券商首家 兆豐證券獲准進駐高雄資產管理專區

彰銀獲永續行動獎六殊榮

香港羽賽／林湘緹擊垮宮崎友花晉4強 教練：正兌現經驗紅利

主打轉型金融啟新機 彰銀主辦公股金融事業聯合供應商大會　

相關新聞

8大公股明年預估上繳股利 僅華南金、台企銀略增

財政部預算書顯示，8大公股金控及銀行2026年預計上繳股息紅利新台幣104.7億元，較今年度減列15.9億元，僅華南金與...

八大公股銀行8月刷卡額衰退 一銀逾64億奪冠

8大公股銀行8月信用卡自結成績單出爐，整體簽帳金額約新台幣248.4億元、年減1.7%。其中，第一銀簽帳金額與發卡數奪下...

金管會召集14金控 發起「亞資策進會」

推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會再有新動作。據透露，金管會已召集十四家金控共同成立「金融發展與亞資中心策進會」，聚焦...

樺加沙颱風來襲 金管會促保險業加強保戶服務

中央氣象署已發布樺加沙颱風之陸上颱風警報，金管會今天指出，已責成壽險公會、產險公會轉知各保險公司，應做好各營業場所防颱準...

樺加沙颱風來襲 南山人壽、南山產物啟動保戶服務關懷

在樺加沙颱風逼近台灣之際，南山人壽、南山產物提醒民眾盡量避免外出，並提高警覺做好防颱準備，確保人身的安全。

強颱樺加沙來襲 國泰人壽、產險啟動保戶服務關懷措施

中央氣象署於21日發布強颱樺加沙海、陸上颱風警報，警戒範圍涵蓋南部及東半部地區，預估22日白天至23日晚間風雨影響最劇。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。