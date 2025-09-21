8大公股明年預估上繳股利 僅華南金、台企銀略增
財政部預算書顯示，8大公股金控及銀行2026年預計上繳股息紅利新台幣104.7億元，較今年度減列15.9億元，僅華南金與台企銀增加，共計增列509.6萬元。
今年以來金融市場漲跌震盪劇烈，前8月已上市4金2銀累積獲利約981.1億元，其中兆豐金、合庫金呈現年減，第一金微幅成長3.6%、華南金成長6.1%、台企銀成長8.6%，彰銀獲利動能強勁，大增26.7%。
根據財政部明年度預算書，明年股息紅利繳庫及投資股息紅利2項歲入來源均較今年度減少，其中，由財政部100%持股的台灣金控及土銀共減列2.5億元，明年股息紅利繳庫合計33億元。
至於已上市4金2銀方面，合計現金股利約71.7億元，較今年度減列13.4億元，當中唯獨華南金與台企銀增加，兆豐金、彰銀、第一金、合庫金均減少。
若以預算書所列財政部持股股數計算，推算明年將分配的今年度盈餘，兆豐金每股配發現金股利約1.4元，較今年實際發出的1.6元減幅最大；華南金每股配發現金股利約1.21元，較今年1.25元略減；第一金每股配發現金股利約0.97元，較今年0.95元略增。
合庫金每股配發現金股利約0.72元，較今年0.7元略增；彰銀每股配發現金股利約0.53元，較今年0.5元略增；台企銀每股配發現金股利約0.21元，較今年0.2元略增。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言