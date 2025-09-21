強颱樺加沙來襲 國泰人壽、產險啟動保戶服務關懷措施

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽啟動「保戶服務措施」。資料來源／國泰提供
中央氣象署於21日發布強颱樺加沙海、陸上颱風警報，警戒範圍涵蓋南部及東半部地區，預估22日白天至23日晚間風雨影響最劇。因應強颱可能帶來的衝擊，國泰人壽已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務；國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，要與保戶一同渡過風災難關。國泰產險啟動關懷措施，提醒保戶提早做好防颱準備及防災措施，密切注意政府公告，留意氣象狀況，並對人身財產安全保持警覺。

國泰人壽指出，針對應繳月為2025年9月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2025年11月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。國泰人壽智能客服中心提供24小時全年無休客服專線0800-036-599（手機請改撥（02）4128-010或使用網路電話），也可以透過智能助理阿發查詢保障或保單相關資訊（https://cathaylife.tw/eEO7bPl），有需要之民眾可善加利用。

國泰人壽呼籲民眾「颱風不輕忽、及早做準備、在家最安心」，隨時關心颱風動向，及早做好防颱準備，清理戶外水溝，固定好門窗招牌，收好陽臺盆栽，準備手電筒及電池因應停電；出外也請特別注意較大雨勢、留意強風，避免從事海邊及山區活動。

國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備及防災措施，密切注意政府公告，留意氣象狀況，並對人身財產安全保持警覺。

民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，國泰產險提醒，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，由於目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。國泰產險也提供客服專線，若颱風造成損失，請撥打0800-212-880，或連結網址：www.cathay-ins.com.tw

產險 國泰人壽 樺加沙颱風

