境外金融中心前七月獲利超越去年全年 全年挑戰「2」字頭

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2025年前七月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘18.8億美元已超車去年一整年，年增近九成。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
據金管會統計，2025年前七月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘18.8億美元已超車去年一整年，年增近九成。美國9月已正式啟動降息循環，全年獲利上看「2」字頭，挑戰2022年23億美元水準，改寫近三年新高。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU）。

7月單月三大境外金融中心稅前盈餘2.6億美元，月減15%，因OBU、OSU同步走弱，抵銷OIU翻倍成長。

3O獲利曾在2020 年寫下全年大賺39億美元的高峰，成為金融業的「金雞母」。惟隨美國暴力升息，債券評價利益轉負、資金成本飆升，2023年起獲利跌破20億美元，連兩年僅在18億美元附近徘徊。

如今隨美國9月降息一碼，市場估年底前還有兩碼降息空間，將有助帶動銀行美元資金成本下降、供應鏈移轉帶動外幣放款需求、舊債評價空間也可望回升，這三大利多有望讓3O獲利重返榮景。

金管會公布7月、前七月三大境外金融中心獲利。

7 月OBU稅前盈餘74.9億元台幣、月減11.5%，前七月OBU賺546億元台幣，年增七成。（以臺銀7月底美元對台幣結算匯率29.895元換算，OBU前七月稅前盈餘折合約18.3億美元）。

銀行局副局長張嘉魁表示，單月獲利下滑是因美國關稅不確定性，債券殖利率反彈、債券評價損失增加，導致投資收益減少；但前七月年增則是因市場預期降息，外幣存款規模縮小，使美元資金成本下降。

OSU 7月稅前盈餘降到516萬美元，月減六成，是因七月原油價格波動大，造成券商操作損失，證期局主秘黃仲豪說，前七月賺4,014萬美元，較去年同期虧損大幅轉盈，主要因海外部位操作得宜及美債殖利率下滑，推升評價回升。

OIU則一枝獨秀，7月大賺212.7萬美元是今年單月次高，月翻兩倍，累計前七月賺1,037萬美元、年減36%。

保險局副局長蔡火炎指出，7月獲利月增是因壽險業6月出售債券損失部位，七月無此利空，再保業務也因賠款準備金釋出增加獲利，但前七月仍面臨壽險保費收入下滑與產險控管天災風險下的賠款壓力。

展望第4季，聯準會啟動降息循環，將同步壓低美債殖利率與美元資金成本，為OBU與OSU帶來雙重利多。若市場走勢不出現劇烈反轉，境外金融中心全年「2」字頭獲利可期。

