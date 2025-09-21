八大公股銀行8月刷卡額衰退 一銀逾64億奪冠

8大公股銀行8月信用卡自結成績單出爐，整體簽帳金額約新台幣248.4億元、年減1.7%。其中，第一銀簽帳金額與發卡數奪下雙冠王，單月刷逾64.5億元，排名第2的華南銀行約48.6億元。

根據8家公股銀自行公開的信用卡財務資訊，8月整體簽帳金額達248.4億元，其中以第一銀刷64.5億元最多、但呈年減3.25%；華南銀刷48.6億元、年減4.97%；兆豐銀刷44億元、年減2.03%；合庫銀42.6億元、年增3.42%。

流通卡數方面，8家公股銀發卡總數約569萬張，較去年同期略減1.3%。以8月發卡數觀察，第一銀逾1.1萬張最多，兆豐銀8千餘張居次，合庫銀5千多張排名第3，但同時兆豐銀及合庫銀同月停卡數均高於發卡數。

第一銀表示，8月發卡數遠超過其他公股銀行，主因為推出主打海外及行動支付高回饋的產品，深獲數位新富族群喜愛，帶動新發卡數穩定成長。

展望後市，第一銀表示，將持續鎖定4大消費熱點，包括連假旅遊、百貨週年慶、演唱會經濟、網購盛事，並以多元場域異業合作、精選卡種分眾經營2策略推廣。面對第4季百貨週年慶帶動高額簽帳與分期收入的黃金檔期，將強化百貨客群用卡，鎖定高端客群以提升單筆簽帳，推升百貨簽帳收益。

兆豐銀說明，考量詐欺犯罪手法不斷演進，除強化信用卡交易監控機制外，為避免久未使用的信用卡遭盜刷，持續進行清卡，主動通知持卡人檢視是否須停用久未使用的卡片，以維護持卡人用卡安全，因此停卡數較為增加，而發卡數則持平。