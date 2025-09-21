快訊

神速！拆公館圓環改正交路口僅花17天 李四川：時間會證明一切

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

不斷更新／強颱樺加沙襲來…台東率先宣布「2地區」明放颱風假 停班課一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

八大公股銀行8月刷卡額衰退 一銀逾64億奪冠

中央社／ 台北21日電
信用卡示意圖。圖／AI生成
信用卡示意圖。圖／AI生成

8大公股銀行8月信用卡自結成績單出爐，整體簽帳金額約新台幣248.4億元、年減1.7%。其中，第一銀簽帳金額與發卡數奪下雙冠王，單月刷逾64.5億元，排名第2的華南銀行約48.6億元。

根據8家公股銀自行公開的信用卡財務資訊，8月整體簽帳金額達248.4億元，其中以第一銀刷64.5億元最多、但呈年減3.25%；華南銀刷48.6億元、年減4.97%；兆豐銀刷44億元、年減2.03%；合庫銀42.6億元、年增3.42%。

流通卡數方面，8家公股銀發卡總數約569萬張，較去年同期略減1.3%。以8月發卡數觀察，第一銀逾1.1萬張最多，兆豐銀8千餘張居次，合庫銀5千多張排名第3，但同時兆豐銀及合庫銀同月停卡數均高於發卡數。

第一銀表示，8月發卡數遠超過其他公股銀行，主因為推出主打海外及行動支付高回饋的產品，深獲數位新富族群喜愛，帶動新發卡數穩定成長。

展望後市，第一銀表示，將持續鎖定4大消費熱點，包括連假旅遊、百貨週年慶、演唱會經濟、網購盛事，並以多元場域異業合作、精選卡種分眾經營2策略推廣。面對第4季百貨週年慶帶動高額簽帳與分期收入的黃金檔期，將強化百貨客群用卡，鎖定高端客群以提升單筆簽帳，推升百貨簽帳收益。

兆豐銀說明，考量詐欺犯罪手法不斷演進，除強化信用卡交易監控機制外，為避免久未使用的信用卡遭盜刷，持續進行清卡，主動通知持卡人檢視是否須停用久未使用的卡片，以維護持卡人用卡安全，因此停卡數較為增加，而發卡數則持平。

一銀 兆豐銀

延伸閱讀

AI產品需求強勁…外銷訂單估連七月成長 8月年增率衝14%

無法克制消費！她信用卡全停改用「這張」 網見關鍵問題全搖頭

網傳輸入信用卡資料可申請普發現金 財部示警是詐騙

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、繼子還棄屍 三重男遭判死刑

相關新聞

8大公股明年預估上繳股利 僅華南金、台企銀略增

財政部預算書顯示，8大公股金控及銀行2026年預計上繳股息紅利新台幣104.7億元，較今年度減列15.9億元，僅華南金與...

八大公股銀行8月刷卡額衰退 一銀逾64億奪冠

8大公股銀行8月信用卡自結成績單出爐，整體簽帳金額約新台幣248.4億元、年減1.7%。其中，第一銀簽帳金額與發卡數奪下...

金管會召集14金控 發起「亞資策進會」

推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會再有新動作。據透露，金管會已召集十四家金控共同成立「金融發展與亞資中心策進會」，聚焦...

樺加沙颱風來襲 金管會促保險業加強保戶服務

中央氣象署已發布樺加沙颱風之陸上颱風警報，金管會今天指出，已責成壽險公會、產險公會轉知各保險公司，應做好各營業場所防颱準...

樺加沙颱風來襲 南山人壽、南山產物啟動保戶服務關懷

在樺加沙颱風逼近台灣之際，南山人壽、南山產物提醒民眾盡量避免外出，並提高警覺做好防颱準備，確保人身的安全。

強颱樺加沙來襲 國泰人壽、產險啟動保戶服務關懷措施

中央氣象署於21日發布強颱樺加沙海、陸上颱風警報，警戒範圍涵蓋南部及東半部地區，預估22日白天至23日晚間風雨影響最劇。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。