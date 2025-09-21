快訊

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

持續增強！樺加沙颱風下午5時30分發布陸警 首波警戒範圍曝

樺加沙颱風來襲！新光人壽啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務。新光人壽／提供
新光人壽啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務。新光人壽／提供

強烈颱風樺加沙逼近台灣，中央氣象署已於21日發布陸上颱風警報，預計首波影響地區為恆春半島，屏東、高雄及台東等縣市風雨也將漸趨明顯。台新新光金控（2887）子公司新光人壽迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提醒民眾務必做好防颱準備，注意自身安全。

「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。

保戶若需申請「新光防颱五保」各項服務或了解相關內容，可直接至全國各地客戶服務櫃檯或主動洽詢業務服務人員申請前述五項優惠服務，有相關問題亦可洽詢公司客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

新光人壽 樺加沙颱風 台新新光金控

延伸閱讀

颱風樺加沙接近 台南各區整備臨時收容所

樺加沙颱風發布陸警 富邦人壽即刻啟動緊急應變方案

樺加沙颱風持續增強！氣象署下午5時30分發布陸警 首波警戒範圍曝

不斷更新／陸警17:30發布了 樺加沙颱風22日停班課一覽

相關新聞

八大公股銀行8月刷卡額衰退 一銀逾64億奪冠

8大公股銀行8月信用卡自結成績單出爐，整體簽帳金額約新台幣248.4億元、年減1.7%。其中，第一銀簽帳金額與發卡數奪下...

金管會召集14金控 發起「亞資策進會」

推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會再有新動作。據透露，金管會已召集十四家金控共同成立「金融發展與亞資中心策進會」，聚焦...

樺加沙颱風來襲！新光人壽啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務

強烈颱風樺加沙逼近台灣，中央氣象署已於21日發布陸上颱風警報，預計首波影響地區為恆春半島，屏東、高雄及台東等縣市風雨也將...

樺加沙颱風發布陸警 富邦人壽即刻啟動緊急應變方案

樺加沙颱風來勢洶洶，氣象局已發布陸上颱風警報，提醒暴風圈籠罩地區應嚴防強陣風、豪雨、溪水暴漲及大浪來襲，低窪地區請慎防淹...

匯市最前線／台幣30~30.6元整理

新台幣上周五（19日）收30.22元，貶值1.13角，累計單周升值2.6分，升幅0.08%。預期未來一周在30元至30....

追求卓越金融 彭金隆借鏡新加坡、日本

在積極推動亞洲資產管理中心的同時，金管會推出與亞資中心有高度關聯性的「金融市場卓越計畫」，據指出，金管會主委彭金隆日前親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。