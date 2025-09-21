樺加沙颱風來襲！新光人壽啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務

強烈颱風樺加沙逼近台灣，中央氣象署已於21日發布陸上颱風警報，預計首波影響地區為恆春半島，屏東、高雄及台東等縣市風雨也將漸趨明顯。台新新光金控（2887）子公司新光人壽迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提醒民眾務必做好防颱準備，注意自身安全。

「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。

保戶若需申請「新光防颱五保」各項服務或了解相關內容，可直接至全國各地客戶服務櫃檯或主動洽詢業務服務人員申請前述五項優惠服務，有相關問題亦可洽詢公司客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。