挑戰東京馬拉松2026！富邦萬事達卡卡友訓練營報名倒數

富邦信用卡攜手東京馬拉松2026官方支付合作夥伴萬事達卡，推出「萬事達卡北富銀東京馬拉松2026訓練營」活動，自9月開放報名以來，熱度持續升溫，Fubon+平台登錄參加人數已突破6萬人，展現卡友對世界級賽事的高度期待與熱情。

北富銀表示，目前已完成報名表單填寫者達403人，背景相當多元，從骨科與整形外科醫師、律師、企業負責人到視障跑者、學生情侶檔等，充分展現馬拉松運動的多元與正向力量。其中超過2成報名者超過50歲，年齡最長的是78歲的資深跑者，證明挑戰自我沒有門檻，人人都可以在運動中找到目標、突破極限，成就無限可能。

報名者中亦不乏資深跑者，其中有約50位曾參加東京馬拉松，希望再次踏上夢想賽道，也有已收集全球七大馬拉松賽事的長跑健將，希望藉由這次訓練營精進自身狀態，迎接更高層次的挑戰。此外，還有15位跑齡不到一年的新手跑者勇敢報名，希望能挑戰自我，突破舒適圈。

本次活動提供多重參賽機會，凡於9月1日至9月30日間，使用富邦萬事達卡累積消費滿新台幣20,000元，即可獲得面試資格，入選者將獲得東京馬拉松2026參賽名額、12周專業訓練課程及專屬裝備。訓練營預計於12月正式開課，由愛迪生跑步訓練班創辦人黃毓軒與富邦銀行路跑社總教練林盈祥共同規劃，課程涵蓋基礎體能、有氧耐力、配速管理、賽事補給策略與傷害預防等主題，並強調社群陪伴與團體互動，讓每位跑者都能為挑戰東京賽道做好萬全準備。

除了面試選拔，富邦Costco聯名卡卡友也有機會透過抽獎取得參賽資格。活動期間內，持卡人於Fubon+平台完成預先登錄後，於Costco台灣實體賣場、線上購物及加油站累積消費每滿新台幣5,000元，即可獲得一次抽獎機會，最多可累積10次。若使用卡別為鈦商卡或世界卡，還可額外獲得一次抽獎機會。金星/商業會員將抽出5位個人參賽名額，黑鑽會員則抽出10位，消費越多，中獎機率越高，想親身體驗東京馬拉松賽事魅力的卡友千萬別錯過。