元大志工前進高雄旗山糖廠 陪伴偏鄉學童環境教育走讀

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控暨元大文教基金會在高雄舉辦「元大幸福日」活動，為偏鄉孩童準備量身訂做概念的「幸福大禮包」。(元大金控/提供)
以行動支持偏鄉教育元大金控（2885）與元大文教基金會持續送愛，2025年元大幸福日活動，以環境教育為年度主題，9月20日邀請來自高雄市上平國小及屏東縣霧臺國小68位學童，前往由百年老糖廠轉型的「高雄旗糖農創園區」，展開一場結合生態、文化與環保工藝的學習旅程，同時致贈內含外套、長褲及運動鞋的專屬幸福大禮包，為學童留下溫暖感動的回憶。

元大幸福日這次與高雄市旗山區糖廠社區發展協會合作，運用在地資源安排多元的體驗課程，由元大志工陪伴學童體驗在地香蕉絲工藝，親手從香蕉「葉鞘的假莖」取出天然纖維，再利用製作水苔球、和使用香蕉假莖中的汁液進行繪畫等，激發學童對自然材料的興趣與想像力，讓每位學童成為綠手指更是環保小尖兵，透過一整天的實作體驗，理解資源循環及落實環境永續的觀念。

參與這次活動的兩所學校均秉持多元教學理念，高雄市上平國小致力於藝術與環境結合的創意教學，屏東縣霧臺國小以魯凱族文化保存與生態教育見長。校方特別感謝邀請，元大幸福日與學校探索式學習理念一致，以實地走讀與體驗式學習方式，讓學童感受台灣傳統糖業文化與環保工藝的魅力。

元大文教基金會表示，曾經有校長分享，「收到元大的邀請，就像是幸福來敲門的喜悅，心情就像是中樂透一樣開心」；元大幸福日的初衷是希望每位孩子都能有自己的專屬禮物，幸福大禮包不僅是物資援助，更將關懷化成陪伴與啟發，鼓勵學童勇敢追夢，活動自2012年開辦至今，已舉辦68場次，號召逾2千名志工、送出逾9千份量身訂製概念的幸福大禮包。元大文教基金會攜手在地社區與教育單位，將「幸福」從一份禮物，延伸成為點亮偏鄉的光芒，為孩子照亮前方的道路。

