獨／打造台灣卓越金融市場 彭金隆親向各大金控董總勾勒日星台樣貌

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

在積極推動亞洲資產管理中心的同時，金管會主委彭金隆領軍金管會再度推出與亞資中心有高度關聯性的「金融市場卓越計畫」，據指出，金管會在11日開會所召集的會議，是由彭金隆親自主持，而且出席的各大金控都由董事長或總經理親自出席時，金管會在會中也首度向業者完整曝光新加坡日本經驗，來向業者勾勒「何謂卓越」的樣貌。

金管會對比這二國，新加坡是高效靈活的國際金融樞紐，而日本則是亞洲傳統金融巨擘。各有五大優勢，其中，新加坡的優勢在於這五大面向，包括：1、是亞洲乃至於全球的金融樞紐；2、國際化程度高，能吸引全球頂尖金融機構設立區域總部，充份介接國際市場；3、數位效能高，星國的國家級數位身份認證平台Singpass涵蓋超過2700項的政府與民間服務；4、新加坡的低稅與國際化環境有利於人才；5、星國金融管理局（MAS）監理政策靈活前瞻且大力推動金融科技與綠色金融。

金管會所看到的日本市場優勢，則在於：1、市場規模大且深厚，政府年金投資基金（GPIF）位居全球最大退休基金之列；2、由大型銀行主導，且服務多元、監管嚴謹又制度健全；3、金融商品多元化；4、日本銀髮經濟成功而且推動金融科技發展；5、日本的「資產運用立國實現計畫」推動金融特區、擴大NISA制度並放寬規定。

相較於新加坡與日本，金管會也向外籍人士訪查對台灣金融市場優勢的看法。其中，在外國人看來，台灣有四大優勢，包括了：1、資本市場流動性高、半導體為核心、上市公司獲利穩健；2、科技實力領先，表現在強大的資通訊產業基礎、豐沛科技人才、金融資安具國際競爭優勢；3、結合產業設計金融商品，與實體經濟相連緊密可說有獨特性；4、人才勤懇且專業。

而金管會此次對於「金融市場卓越計畫」向大型金控業者曝光的行動方案，包括了八大核心策略，各大核心策略都有推動的工作重點，

相關人士指出，金管會也提出台灣成為卓越金融市場的短中長期計畫，其中，對於長期的五年以上目標，金管會希望能打造台灣成為亞洲最具潛力的金融中心，不僅成為亞洲資產管理業者的重要據點，也要成為全球資金與金融人才的匯聚地，中期的3至5年，則希望能打造台灣特色的金融服務、成為金融創新領導者。

