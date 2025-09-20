獨／金管會出手！成立亞資策進會 「金融市場卓越計畫」首度曝光

推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會再有新動作。據透露，金管會已召集14家金控共同成立「金融發展與亞資中心策進會」，聚焦未來總體金融發展和推動亞資中心兩大主軸，在此同時，金管會已同步提出「金融市場卓越計畫」作為未來鬆綁、開放更多法規及限制的藍本。

目前已知，有四大開放措施最受業界矚目，包括了放寬外國企業來台掛牌公司的董事必須為台籍的規定、研議導入美國「不予處份函」（NAL）機制來鬆綁業界提出新金融服務或商品、以及對於持有「就業金卡」的高階人才提出更多優惠措施，及爭取財政部放寬對家族辦公室的高資產客群採取「穿透式課稅」。

從金管會發起新的「金融發展與亞資中心策進會」，並提出多項具體的短中期計畫和行動方案，可見金管會主委彭金隆不僅積極推動亞資中心計畫，並展現堅定的意志力。

這也將是金管會推動亞資中心以來，最新推出的常態性召集會議，原則上每季召開一次。其中對於高階人才的優惠措施，根據金管會在本月11日召集各大金控開會首度曝光的「金融市場卓越計劃」行動方案，將率先瞄準三大金融領域的人才給予優惠措施，這三大領域包括了資產管理、金融科技，和資安，這三大領域已領有「就業金卡」的優秀人才，金管會將給予已留台一定期間者更多的優惠措施，目前正在研議相關內容，會和財政部與國發會共同研商。

所謂的就業金卡，現在已享有的權益包括首次來台工作並符合一定資格條件者，其薪資所得超過新臺幣300萬以上部分，自課稅年度起算5年內得享有申請折半課稅，以及配偶及子女可申請依親居留，直系尊親屬探親簽證停留期間放寬為最長1年等優惠，金融圈也高度矚目未來金管會和財政部、國發會對於這些外來人才將如何加碼新的優惠措施。

據與會人士指出，金管會這份行動方案，也首度針對台灣金融市場目前最新改進的方向，特別盤點了五大痛點，包括：1、市場規模不夠跟國際化程度不足；2、創新發展速度和容錯空間不足與個資規範過嚴；3、人才吸引跟留用在金融科技、ESG、金融商品設計、資安等四大跨領域人才的供需失衡；4、商品跟服務缺乏多元性，例如，缺乏客製化、流程繁瑣、彈性不足，過度依賴抵押品；5、法規跟監理過於嚴謹和前瞻性不足，透明度與一致性不足，認為未來必須改進。

而為了加速業者可以推出新服務或是新商品的空間，金管會已經決定要評估導入美國的不予處分函（no action letter）做法；相關人士舉例，該制度在美國行之有年，例如，某公司可能向美國證管會SEC提交了一份請求，請求核准其新的金融產品合法性，這時SEC若發出NAL，就表示該公司只要在不違反現行法律的情況下都可以推廣該產品，不會再另作要求，可說是讓業者拿到之後可以放心的公函。