鬆綁豪宅標準？央行：信用資源優先給無自宅者

房市持續降溫，房地產業者紛紛出面喊話，希望央行鬆綁相關規範，並主張房價上揚，容易觸及「豪宅線」，建議放寬認定標準。中央銀行強調，信用資源宜優先提供給無自用住宅者，而非財力雄厚的高價住宅購買者。

央行18日舉行第3季理監事會，決議利率連6凍，不鬆綁房市管制措施。央行總裁楊金龍強調，不動產貸款集中度下降速度緩慢，房地產仍有風險，因此維持房市管制，並持續聚焦市場狀況，包含新青安排除在銀行法第72之2後，房貸排撥問題是否解決，以及房市是不是又往上走。

外界對央行房市管制各種建議，央行也於參考資料一一回應，對於市場喊話應鬆綁「豪宅線」，央行強調，信用資源宜優先提供給無自用住宅者，而非財力雄厚的高價住宅購買者。

央行規範的高價住宅認定標準，是指成交價高於規範，台北市標準為新台幣7000萬元、新北市為6000萬元、其他縣市為4000萬元。

部分人士主張，隨著房價上揚，央行應解除購置高價住宅貸款規定，或是提高高價住宅認定標準。

央行表示，規範高價住宅貸款基於2理由，一是高價住宅屬於小眾市場，價格高且波動大、流動性低且授信風險高，因此國際金融監理機關多要求銀行辦理高價住宅貸款時，適用較嚴格貸款條件；第二，隨著高價住宅價格上漲，比價效應帶動下，易推升周邊成屋價格。

央行也說，高價住宅認定標準是反映信用管制措施強弱的規範門檻，管制越緊，門檻越低，反之管制越鬆，門檻越高。此外，根據不動產實價登錄統計，近5年全國符合央行規範的高價住宅認定標準成交件數，占全體住宅成交件數比重皆低於2%。

央行並指出，近年不動產業者推案小宅化，原因包含房價高漲，購屋者考量購屋負擔而縮小購屋面積，以及家庭結構變化，戶內人口愈來越少，小面積住宅需求增加，並非央行管制高價住宅貸款所致。