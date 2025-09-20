鬆綁豪宅標準？央行：信用資源優先給無自宅者

快訊

中央社／ 台北20日電

房市持續降溫，房地產業者紛紛出面喊話，希望央行鬆綁相關規範，並主張房價上揚，容易觸及「豪宅線」，建議放寬認定標準。中央銀行強調，信用資源宜優先提供給無自用住宅者，而非財力雄厚的高價住宅購買者。

央行18日舉行第3季理監事會，決議利率連6凍，不鬆綁房市管制措施。央行總裁楊金龍強調，不動產貸款集中度下降速度緩慢，房地產仍有風險，因此維持房市管制，並持續聚焦市場狀況，包含新青安排除在銀行法第72之2後，房貸排撥問題是否解決，以及房市是不是又往上走。

外界對央行房市管制各種建議，央行也於參考資料一一回應，對於市場喊話應鬆綁「豪宅線」，央行強調，信用資源宜優先提供給無自用住宅者，而非財力雄厚的高價住宅購買者。

央行規範的高價住宅認定標準，是指成交價高於規範，台北市標準為新台幣7000萬元、新北市為6000萬元、其他縣市為4000萬元。

部分人士主張，隨著房價上揚，央行應解除購置高價住宅貸款規定，或是提高高價住宅認定標準。

央行表示，規範高價住宅貸款基於2理由，一是高價住宅屬於小眾市場，價格高且波動大、流動性低且授信風險高，因此國際金融監理機關多要求銀行辦理高價住宅貸款時，適用較嚴格貸款條件；第二，隨著高價住宅價格上漲，比價效應帶動下，易推升周邊成屋價格。

央行也說，高價住宅認定標準是反映信用管制措施強弱的規範門檻，管制越緊，門檻越低，反之管制越鬆，門檻越高。此外，根據不動產實價登錄統計，近5年全國符合央行規範的高價住宅認定標準成交件數，占全體住宅成交件數比重皆低於2%。

央行並指出，近年不動產業者推案小宅化，原因包含房價高漲，購屋者考量購屋負擔而縮小購屋面積，以及家庭結構變化，戶內人口愈來越少，小面積住宅需求增加，並非央行管制高價住宅貸款所致。

央行 房市 房價

相關新聞

房車雙貸族 兩個最苦 人數、背債金額雙創新高

台灣房屋根據聯徵中心最新資料，截至今年7月為止，全台同時揹負房貸及車貸的雙貸族人數，超過9.5萬人，人均背債金額高達75...

熱錢急撤 台幣貶逾1角…匯出9億至10億美元

輝達（NVIDIA）18日宣布入股英特爾，預計投資50億美元，台積電承壓，拖累台股昨（19）日回檔，新台幣匯價順勢走貶，...

巴克萊估央行12月降息

巴克萊銀行（Barclays）經濟學家Bumki Son分析，台灣央行決定透過公開市場操作注入流動性，代表台灣央行意識到...

巴克萊：台灣央行Q4有望降息

巴克萊銀行（Barclays）經濟學家Bumki Son分析，台灣央行決定透過公開市場操作注入流動性，代表台灣央行意識到...

壽險業過渡措施申請待定 年底財報是借用數關鍵

為協助壽險業接軌新一代清償能力制度，金管會提供壽險業者過渡措施申請，還多給一次「補考」機會，不過，申請細節含截止日至今未...

防金融詐騙！櫃買中心再推互動遊戲活動、強化民眾識詐力

為響應主管機關防制金融投資詐騙政策，櫃買中心連續四年推出防制金融投資詐騙線上遊戲獎勵活動，以寓教於樂的方式讓民眾認識常見...

