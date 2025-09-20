央行：未上市櫃建商財務不透明 宜強化管理機制

房市景氣放緩，部分建商傳出財務危機，中央銀行提出建言，台灣尚未建立建商管理機制，部分業者財務資訊不透明、常有爭議，宜強化建商管理機制，因應部分建商高度操作財務槓桿的問題。

隨著房市降溫，部分建商資金週轉不靈，爆出財務危機，甚至有工程中止、無法完工交屋的「爛尾樓」案件，影響預售屋購屋者權益。

不過央行嚴守立場，認為房地產風險仍在，因此第3季理監事會未鬆綁房市管制，強調持續關注不動產貸款集中度是否下降，以及新青安排除在銀行法第72之2後，房市是不是又往上走。

央行表示，少數財務體質脆弱的中小型建商，因過度操作槓桿，房屋銷售不佳、營建成本上升，或銀行授信緊縮等情況，可能發生資金鏈中斷致無法完工情形；但目前發生的爛尾樓案件是屬零星個案，未擴散影響整體房市及金融穩定。

央行指出，今年7月底，本國銀行建築貸款逾放比率為0.09%，顯示國銀對建商授信風險可控，不至於發生系統性風險。

但央行也說，部分建商存在高度操作財務槓桿問題，而且建商或代銷業者常以低首付、工程零付款等話術促銷預售屋，讓民眾低估購買預售屋所涉風險，衍生預售屋交屋時的貸款爭議案件。

央行直言，依照現行作法，建商若不是上市櫃公司，不需揭露財報，財務資訊不夠透明，購屋者難以確實瞭解建商的負債、現金流等財務資訊，「為因應建商高度操作財務槓桿問題，似宜強化建商管理機制」。

至於近來預售屋交屋時常衍生貸款爭議，央行指出，消費者誤信建商或代銷人員於預售屋銷售簽約時提出的貸款條件，導致交屋後向銀行申貸時，實際取得貸款條件與原本預期有所落差，此問題可透過內政部所規範的預售屋定型化契約解決。