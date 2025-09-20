美國聯準會（Fed）在17日如預期降息1碼（即0.25個百分點），基準利率降至4 - 4.25%。市場普遍預期，Fed在年底前還將降息2碼，明年也仍有降息機會。在降息環境中，為何中短天期債更有吸引力？法人認為，由於通貨膨脹仍然頑固，且Fed降息前景仍不明朗，投資人不宜過度預期長天期公債殖利率會快速下滑。

施羅德投信分析，根據最新點陣圖，Fed預計今年將再降息兩次，2026與2027各降一次，最終在2027年將聯邦基金利率降至約3%的「中性水準」。這意味雖然降息已啟動，但整體利率水準仍將維持在相對高檔一段時間，反映出Fed對通膨風險的高度警戒。

施羅德投信指出，Fed主席鮑爾將此次決策形容為「風險管理式」降息，意在平衡經濟放緩與通膨風險。這種混合訊號使市場定價難度升高，波動性可能加劇。

點陣圖顯示官員對未來利率分布看法分歧，從一次降息2碼到維持利率不變，意見不一。施羅德投信認為，這種分歧可能使政策路徑更具不確定性，也讓市場預期更難形成共識。

因此，施羅德環球收息債券基金團隊較不看好長端利率，因為受到財政赤字與政策獨立性質疑所影響。相對的，中短天期美債（5年以下）更具投資吸引力，尤其偏好維持存續期在 3-4年。

貝萊德則指出，核心通膨仍然頑固，後續走向將高度依賴勞動市場的發展。貝萊德對長天期美債從減碼上調到中立，但認為殖利率仍將承受上行壓力。由於美國關稅可能推升通膨，因此維持加碼美國短天期通膨連結債券。

聯博投信表示，長債要承受更高的利率風險與債信風險，波動也更大。主動聯博投等入息（00980D）目前在10年期以下的中短天期債占比逾七成，預期中短天期債同樣能受惠於降息行情，且表現有機會優於長債。