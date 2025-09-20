聽新聞
巴克萊：台灣央行Q4有望降息

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

巴克萊銀行（Barclays）經濟學家Bumki Son分析，台灣央行決定透過公開市場操作注入流動性，代表台灣央行意識到金融體系有一些信貸壓力，立場小幅轉變。巴克萊預估，台灣央行今年第四季可能會降息，明年第二季將再降息。

彭博資訊報導，巴克萊對台灣國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率預估雖高於市場共識，仍認為下季有降息空間。巴克萊重新調整對台灣央行寬鬆周期的預期，目前預估會在今年十二月與二○二六年六月各降息一次。

巴克萊說，台灣央行十二月可能考慮降息因素包括：內需持續疲軟、貸款集中房貸情況降低、第四季消費者物價指數（ＣＰＩ）溫和回落至約百分之一點五、全球貨幣政策寬鬆周期等。

巴克萊指出，台灣央行若開啟這一輪寬鬆周期，更可能是基於金融穩定、通膨與全球貨幣政策環境的「再校準」，而非大幅度全面寬鬆。預期台灣通膨壓力直至明年上半年仍可維持溫和狀態；在經濟成長放緩下，央行將致力將實質利率維持在百分之○至百分之○點五區間。

台灣央行已連續六季維持利率不變，因台灣景氣穩健讓決策官員繼續觀望。不過，這是因為台灣具電子業主導地位優勢，部分內需產業疲弱因而被掩蓋，私人消費動能連續兩季減弱，放無薪假人數增加。

