熱錢急撤 台幣貶逾1角 匯出9億至10億美元

輝達（NVIDIA）18日宣布入股英特爾，預計投資50億美元，台積電（2330）承壓，拖累台股昨（19）日回檔，新台幣匯價順勢走貶，下午盤貶幅擴大，收在當天最低價30.22元，貶值1.13角。匯銀人士估，外資熱錢昨日匯出9億至10億美元。

匯銀主管表示，外資昨天下午盤匯出動作又快又急，再度上演「急行軍」；同時美元指數在聯準會（Fed）會議後反向升值，造成非美貨幣回貶。台幣昨日一路走低，收盤貶逾1角，成交量20.96億美元。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

雖然新台幣昨日大貶逾1角，但本周初新台幣走升，單周仍升值2.6分，升幅為0.08%。今年以來截至昨日為止，台幣升值8.47%，穩居最強亞幣。

輝達入股英特爾，震撼市場。由於台積電是輝達先進晶片主要製造夥伴，外界擔憂，這項交易不僅象徵「AI之王」輝達選擇與美國本土晶片大廠綁定，也被視為美國晶片聯盟重新凝聚力量的重要一步。台積電而言，雖目前仍具備領先的製程優勢，但市場擔憂，若未來輝達將部分晶片轉交英特爾代工，勢必削弱台積電在AI晶片供應鏈中的關鍵角色。

台積電昨日走跌，大盤回檔，新台幣匯價下午盤貶破30.2元心理關卡，匯銀人士說，外資每15分就敲進美元三至五支（一支為100萬美元），隨外資買匯出場，新台幣收在全日最低價30.22元。

央行統計，昨日美元指數升值0.6%，韓元貶值0.65%最弱，日圓貶值0.55%，新台幣貶值0.37%，星元貶值0.35%，人民幣貶值0.06%；歐元也貶值0.52%。

美聯準會（Fed）如預期降息1碼，但主席鮑爾未釋出未來連續降息的鴿派意見，美元指數不跌反升，加上央行總裁楊金龍在理監事會後記者會釋出新台幣波動漸緩，讓近期一度升破30元大關的新台幣匯率獲得喘息。