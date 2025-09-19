蔚華科背書保證案延遲重訊 證交所開罰

臺灣證券交易所表示，蔚華科（3055）對子公司背書保證案延遲重訊，違反重大訊息規定，故處以新台幣3萬元違約金。

對蔚華科技股份有限公司9月15日補發重訊，在8月6日董事會通過對100％持股子公司思衛科、蔚華電子科技（上海）有限公司背書保證一案，主因為銀⾏授信額度將到期及集團整體作業，擬與續約或提前續約。其中，背書保證限額為8.74億元、目前背書保證餘額2.87億元。

經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第22款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以違約金新台幣3萬元，並函知蔚華公司嗣後應確實依規定辦理。