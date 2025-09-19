凱基金延遲8個月公告重訊私募案 證交所開罰

臺灣證券交易所公告，凱基金控（2883）子公司中華開發資本於今年1月15日取得私募有價證券一案因延遲重訊公告，處以3萬元違約金。

凱基金時隔8個月在9月15日補發重訊，代子公司中華開發資本所屬的CDIB Global Markets Limited公告，取得私募基金AI Venture Fund II,L.P.權益，並承諾出資額不超過美金800萬元、本次投資後權益占比約4.57%。該項投資占最近期財務報表中總資產的比例0.25%、占歸屬於母公司業主之權益比例為0.31%。

證交所表示，經查符合「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第24款情事，惟凱基金延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，故處以違約金新臺幣3萬元，並函知凱基金融控股股份有限公司嗣後應確實依規定辦理。