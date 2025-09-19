林啟超：日銀年底升息機率大 台幣兌日圓「1比5」甜甜價難再現

日本銀行（央行）19日決議維持基準利率0.5%不變，此決策是否會對日圓匯率造成影響？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，可將觀察時間點將拉長至年底，倘若屆時日銀升息，日圓匯率有機會升破145兌1美元價位；至於台幣兌日圓匯率，林啟超則認為，已不太可能再看到1比5的甜甜價，接下來，台幣與日圓都會隨著美國繼續降息而升值，若日銀後續升息，則日圓升值幅度將更大於台幣。

在全球央行一片降息聲之中，按兵不動的只有台灣與日本的央行，除了台灣不降息，日本銀行今日的利率會議也決定不升息，不過，日股仍大跌。

林啟超分析，日銀今天也宣布，每年要出售6200億日圓的日股ETF和50億的J-REIT，使得日股一度大跌，但市場後續也回歸冷靜思考，認為日本央行每年的出售量占其所持有日股ETF總量（70兆日圓）微乎其微，這也讓日經終場僅小跌約0.06%，日本銀行當初買進大量ETF，也和當初新冠疫情期間安定市場信心有關，逢高調節也屬正常。

林啟超也認為，日本的通膨這幾個月都在目標值（2%）以上，甚至都超過3%，所以升息氛圍濃厚，但由於美國聯準會此時升息，為了避免去年8月的日本銀行升息1碼造成日本套利資金大移轉引發全球股債大崩跌的災難重演，因此，日本銀行這次選擇不升息，但年底之前，尤其是明年初，日本銀行升息的可能性仍高。

林啟超指出，這二天日本債券利率和美國公債利率同步上升，日本債券利率也上漲了3至4個基點，也反映出有2票理事投票主張升息的情況；而日本銀行此次不升息，也是因為適逢內閣更替，自民黨新總裁應可望10月就任新首相，等政局穩定後再來升息，也是日銀的考量，所以升息的可能時點，會到年底。

林啟超認為，日本銀行過去這幾個月的出口因汽車受美國對等關稅衝擊而大降，尤其，豐田汽車為了迎戰美國關稅的影響，已主動降價20%，雖然8月之後日本關稅調回15%，但期間豐田汽車降價求售已對獲利造成一定的傷害，因此，日銀的利率政策，也會有更多「匯率」的包袱。

林啟超進一步說明，日本銀行的利率政策，若升息，就會造成日圓匯率進一步升值，雖然外匯是由財務省所管，但日本銀行的利率政策一定會影響匯率，而且在汽車產業承受關稅衝擊之下，倘若日圓還升值，將更雪上加霜，豐田汽車過去有豐厚匯益，但現在日圓繼續升值，匯益將變成龐大的匯損，這些連鎖效應，日本銀行在決策時也絕對會考量。

對於日圓走勢，林啟超認為，今年底之前，日圓匯率有可能會往145兌1美元方向走，若聯準會如預期降息3碼，且日本銀行在12月升息一碼，有可能破145，但倘若日銀沒有升息，則會在145至148之間移動。倘若到了明年，等聯準會主席鮑爾卸任，聯準會可能會配合美國總統川普進行大降息，不但日圓升值對日本出口產業衝擊更大，而且日本此時再升息，又會造成包括日股在內的全球大股災，這些潛在危機明年勢必更加重日本銀行升息抉擇的困境。