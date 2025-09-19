快訊

降息啟動 新興市場債資金利多熱潮湧現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Morningstar境外全球新興市場債券基金績效。(資料來源：Morningstar)
隨著美國聯準會啟動新一輪降息周期，今(2025)年以來持續吸金的新興市場債券，將掀起新一波資金利多熱潮。法人表示，降息帶動利率環境改善，加上新興市場債具備三大優勢，殖利率優勢、寬鬆貨幣政策以及信用品質改善等基本面利多，預期未來將持續受惠於資金行情，成為投資人資產配置的重要選項。

聯準會近期啟動今年以來首度降息，調降基準利率0.25%，使聯邦基金利率區間降至4.00%至4.25%。根據9月利率點陣圖，多數官員預期年底前仍有降息2碼的空間。M&G新興市場債券基金投資團隊指出，隨著聯準會放寬利率政策，新興市場債券發行人的借貸成本將下降，債券需求將增強，投資者信心也將逐步回升。市場普遍預期，這將促進新興市場債券形成良性循環，帶動後市發展。

M&G新興市場債券基金投資團隊表示，隨著歐美主要央行政策轉向觀望，國際資金尋求較高報酬率標的，新興市場債過去幾個月持續呈現淨流入的狀態，根據EPFR Global統計，截至9月12日，今年以來，新興市場債合計流入超過450億美元。

M&G新興市場債券基金投資團隊表示，美元持續走弱對新興市場債券後市具有激勵作用。由於美元指數與新興市場本地債市高度相關，美元疲軟有利推動本地債持續走強。今年以來，美元指數下跌約11%，而新興本地債市則上漲約13.5%。此外，美元走貶降低新興市場企業與政府發行本地貨幣債券的風險，進一步提升投資吸引力。

展望後市，M&G新興市場債券基金投資團隊指出，今年以來，全球投資人逐漸減少美國資產配置，轉而尋求收益與風險均衡的新興市場資產。整體來看，新興市場債券憑藉其殖利率優勢、寬鬆的貨幣政策支持，以及信用品質和財務體質的持續改善，已由過去的高風險投資轉型為相對穩健的資產類別。這些基本面利多也吸引國際資金在連續三年淨賣出後，重新流入新興市場債券市場。

債券 新興市場

降息啟動 新興市場債資金利多熱潮湧現

