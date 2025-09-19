群益期「2025年人機交易擂台賽」祭出百萬獎金開打 掀起金融電競風潮

群益期貨自2016年起持續舉辦實單交易競賽，迄今已吸引上萬名投資人參與，並孕育出多位千萬、甚至破億的贏家。今年「人機交易擂台賽」再度登場，並升級活動規模，總獎金突破百萬元。比賽透過實單操作檢驗投資人實力，亦為下半年行情波動加劇之際，提供展現策略的最佳舞台。

這屆競賽自9月15日起至11月30日舉行，依照交易口數、獲利與報酬率計算積分，最終依積分排名。冠軍可獲得15萬元獎金，另設有四項特別獎，如「程式獲利王」10萬元、「美股王」、「風報王」等，若參賽者同時奪下總冠軍與特別獎，最高可獨得40萬元獎金，凸顯賽制設計兼具專業性與挑戰性。

除了挑戰高額獎金外，群益期貨邀請到多位在市場上極具影響力的專家與交易達人，包括自由人、阿魯米、莎拉、期天大勝、聚財網、羊叔，以及群益期貨組成八支隊伍進行對決。賽事自9月23日起，每周二、四晚間9點至10點，將於「群益期全球觀點」 YouTube 頻道進行直播，觀眾可即時看到參賽隊伍的策略操作與獲利狀況，並由專業講師進行點評，以遊戲化方式呈現金融專業，不僅增添觀賽趣味，也讓金融知識以更貼近大眾的方式傳遞。

為鼓勵更多投資人參與，群益期貨同步推出多重回饋活動，活動期間新開戶並交易一筆，最高可獲得600元獎勵，並推出期貨、槓桿模擬交易平台，降低新手進入市場門檻；投資人亦可投票預測最終獲勝陣營，預測正確還有機會獲得最新iPhone17。群益期貨表示，希望透過這次規模升級的人機對決，讓投資人理解不同交易方式的優勢與限制，並在娛樂與互動中培養正確的投資觀念與風險意識。未來也將持續推動數位金融創新與投資教育，深化市場參與。