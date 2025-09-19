快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

狗狗失明沒反應？獸醫檢查曝「超荒謬真相」 收容所傻眼：單純不想鳥人

信託公會邀產官研討防洗錢資恐 因應2030年APG評鑑

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
信託公會陳靖宜副秘書長、摩根大通銀行陳力群執行董事、摩根大通黃康家法遵長、信託公會呂蕙容秘書長、臺灣臺北地方檢察署黃珮瑜檢察官、臺灣銀行林宜保法遵長、群益金鼎證券李文柱總經理（由左至右）。（信託公會提供）
信託公會陳靖宜副秘書長、摩根大通銀行陳力群執行董事、摩根大通黃康家法遵長、信託公會呂蕙容秘書長、臺灣臺北地方檢察署黃珮瑜檢察官、臺灣銀行林宜保法遵長、群益金鼎證券李文柱總經理（由左至右）。（信託公會提供）

信託公會為協助信託業強化對防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）作業之執行，以及因應2030亞太防制洗錢組織（APG）第四輪相互評鑑，於114年9月19日舉辦「洗錢防制及打擊資恐國際趨勢與實務研討會」，特別邀請臺灣臺北地方檢察署黃珮瑜檢察官及摩根大通銀行台北分行黃康家法遵長擔任講座，針對洗錢防制及打擊資恐國際趨勢與規範，及實務作業與案例進行研討，近百位信託業法遵與洗錢防制專責部門主管與同仁報名參加，研討會內容精彩豐富，獲得熱烈回響。

我國預定於2030年接受APG第四輪相互評鑑，為做好充足的準備，得以持續維持評鑑佳績，政府相關單位與民間產業積極展開因應準備。信託公會秘書長呂蕙容表示，為使信託業瞭解與掌握洗錢防制及打擊資恐之國際趨勢與規範，並透過相關實務作業與案例，提升會員洗錢防制及打擊資恐制度之整體量能，信託公會持續辦理相關研討會與教育訓練。繼今年5月邀請行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺分享新一輪評鑑重點、最新國際規範趨勢與因應策略後，本次再針對洗錢防制實務面邀請專家分享。

本次研討會分為二大主題，首先由臺灣黃珮瑜檢察官說明洗錢防制及打擊資恐之國際趨勢與規範，由於防制洗錢與資恐對於金融體系的威脅，FATF（防制洗錢金融行動工作組織）與9個區域性組織緊密合作，黃檢察官以國內、外的實際案例來說明臺灣目前深受洗錢非常高度威脅的10大犯罪類型，並解析相關法規，以加強從業人員對各項犯罪的辨識能力；接著說明聯合國打擊大規模毀滅性武器擴散的制裁措施，以及金融機構依據資恐防制法的凍結義務與通報義務，並搭配案例作詳細解說。

研討會第二大主題由摩根大通銀行黃康家法遵長就近期監管趨勢、KYC與盡職調查、交易監控機制及警示管理等洗錢防制實務作業面做說明，並以案例解析如何降低數位金融服務的詐欺風險，最後與業者分享法遵文化經驗，幫助金融機構反洗錢計畫有效運作並防制金融犯罪。

呂蕙容秘書長表示，面對即將到來之第四輪評鑑及國際標準之不斷演進，信託業需不斷精進制度設計與實務操作能力，提升整體防制洗錢及打擊資恐專業與成效，確保與國際規範接軌。隨著洗錢手法推陳出新，需要大家持續努力持續精進，期待從業人員與相關洗錢防制部門人員在面對未來可能的洗錢威脅犯罪風險時，能從實務作業與案例分析中累積經驗，提升金融機構洗錢防制與打擊資恐之專業與能力。

摩根 洗錢防制

延伸閱讀

第十屆區塊鏈愛好者年會 聚焦反洗錢與反詐欺趨勢

合庫金法說會／信託服務獲肯定 發行ESG債券破百億元

信託業推動信託2.0評鑑 11家業者獲績效優良銀行

專家齊聚遠銀「信託幸福學」論壇 分享財富傳承之道

相關新聞

全台逾9.5萬人「房車雙貸」平均背債756萬元創新高

多數人娶妻生子還得買房買車，以求「五子登科」，不過房車雙貸壓力不容小覷。台灣房屋根據聯徵中心最新資料，統計同時揹負房貸及...

北市舊議會地上權案爆詐貸逾5億元 海悅五大聲明：旗下子公司完全無涉

針對有關調查局台北市調查處獲報，指金毓泰建商於2017年至2020年間，利用假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行詐貸逾5億...

信託公會邀產官研討防洗錢資恐 因應2030年APG評鑑

信託公會為協助信託業強化對防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）作業之執行，以及因應2030亞太防制洗錢組織（APG）第四...

2025亞太永續博覽會永豐投顧展 ESG 創新成果

永豐投顧致力發展ESG，9月11日起於2025亞太永續博覽會上，連三天展出「議合」及「股東會自動投票系統」兩項創新ESG...

資本市場服務團攜手元大證 推質企業邁向資本市場座談會

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心齊心協力擘劃資本市場未來，透過「資本市場服務團」服務模式，整合兩單位資源，提供企業完整的...

新台幣午盤貶3.2分 暫收30.139元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.139元，貶3.2分，成交金額8.33億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。