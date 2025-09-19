全台逾9.5萬人「房車雙貸」平均背債756萬元創新高

多數人娶妻生子還得買房買車，以求「五子登科」，不過房車雙貸壓力不容小覷。台灣房屋根據聯徵中心最新資料，統計同時揹負房貸及車貸的雙貸族人數及平均貸款金額，截至今年7月為止，房車雙貸的人數全台超過9.5萬人，人均背債金額高達756.6萬元，都雙雙創下統計以來的新高紀錄，且比房貸加信貸的740.5萬元還高，顯示養房又養車的壓力大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年房價來到相對高點，車價在歷經疫情的飆漲後，也來到相對高水位，因此兩項貸款金額年年攀升，而限貸令後現金為王，為求資金靈活度，貸款也都盡量貸好貸滿，也讓房車雙貸族的負債壓力逐年上升。

由於房貸與車貸都具有實質擔保品，對放款單位而言較有保障，所以相較於無擔保品抵押的信貸，車貸放款額度相對高。且車貸的利率條件也比信貸更具優勢，根據聯徵中心數據顯示，現今車貸的平均利率介於2~3%，信貸則落在5~8%，在還款年期相當的情況下，車貸融資成本相對低，使有車族更具貸款誘因；加上近年房貸水位受限，也讓同時有車的民眾，更加善用車貸增加資金靈活度，使房車雙貸族的背債金額略高於房信雙貸族，成為資產的大負翁。

目前承辦車貸業務的單位除了金融行庫，不少消費者是向民間租賃融資公司申辦，而為了加強消費金融安全和管理，金管會今年9月中旬起，分階段納管租賃融資公司，首波納管了13家中大型業者。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，由於租賃融資公司長期不被視為金融機構，因此不受金融機構的放款規範約束，借貸條件比銀行寬鬆許多，許多與民間中小型租賃融資公司間的借貸，甚至不會被算在金融機構的負債比內，也不會在聯徵中心留下紀錄，形同「影子銀行」，所以即使跟租賃融資公司借貸的利率較高，仍吸引民眾申貸購車或周轉，因此實際上同時揹負房貸與車貸的人數，可能比聯徵中心統計上的9.5萬人更多。