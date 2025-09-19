Fed 開啟寬鬆周期 富蘭克林華美：長天期投資級債後市可期

美國聯準會（Fed）19日凌晨宣布2025年首次降息，一如市場預期將基準利率調降一碼至4.00-4.25%，正式揭開新一輪降息循環序幕。儘管此決議大致符合市場共識，但從投票過程到會後聲明的細節中，不僅反映出決策委員對貨幣政策步調的分歧，更為投資市場指引新方向。法人普遍認為，隨著全球進入降息周期，具備收益保護與價格上漲雙重優勢的投資級債券，將成為穩健資金布局的首選標的，特別適合尋求確定性收益的投資人在此時進場。

這次會議決議過程顯現出微妙分歧，利率決議最終以11：1的票數通過，唯一投下反對票的理事米蘭（Stephen Miran）主張應一次降息兩碼，態度更為鴿派。值得注意的是，會後聲明稿新增了對就業市場的擔憂，明確指出「失業率有所回升、就業市場下行風險已經上升」，整體基調偏向鴿派，為後續的寬鬆政策預留了伏筆。

此外，這次會議的焦點不僅在於利率本身，更延伸至聯準會的政策框架。主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上將此次降息定義為「風險管理式」操作，並重申對就業放緩的關注。利率點陣圖顯示，決策官員對2025年的利率預測中位數已下移至年內降息三碼的水平，較先前預期增加一碼；同時，聯準會上調2025至2027年的經濟成長預測，傳遞出透過預防性降息能夠有效支撐經濟、應對短期衝擊的樂觀訊號。

富蘭克林華美投信FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊表示，9月份的降息早在市場預料之中，其影響已多半反映在短天期利率上；然而，根據芝商所FedWatch數據，市場預期今年10月及12月再度降息的機率均不低，這意味著相較於短天期債券，中長天期債券的利率尚有充足的下行空間，未來資本利得潛力更值得期待。

洪慧珊進一步分析，目前並非經濟衰退風險急速上升的時期，因此相較於純粹避險的公債，投資級債券更具吸引力，在當前的經濟環境下，布局投資級債券是相對穩健的策略。

洪慧珊說明，投資級債的收益率普遍優於同天期公債；另一方面，長天期債券在降息趨勢中能提供更顯著的資本利得潛力。Bloomberg統計顯示，今年第三季整體固定收益型ETF淨流入資金高達1,294億美元，其中美國債市便吸納了744億美元，顯示全球投資人正積極把握利率高檔的布局機會。

對於希望參與這波降息行情的投資人，可關注如富蘭克林華美FT投資級債20+（00982B）等相關ETF。該ETF嚴選信評機構均評為投資級的優質公司債，並分散佈局於10個已開發國家、17個產業，有效降低單一風險，並採月配息與收益平準金機制，同時在降息趨勢下，順勢掌握債券價格上漲帶來的資本利得空間。