債市迎回補潮 國泰投信：善用投等債 ETF 卡位寬鬆行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為期兩天的FOMC會議已落幕，這次會議中聯準會主席鮑爾宣告重啟降息循環；鮑爾指出，基於勞動市場出現轉弱跡象，嚴重性甚至高於通膨的擔憂，因此宣告調降基準利率1碼至4.0%到4.25%區間。國泰投信表示，縱使美國普查局公布8月零售數據增長0.6%高於市場預期，但觀察先前公布的多項數據，結合最新FedWatch最新點狀圖顯示，2025年降息幅度由2碼提高到3碼，2026年仍維持降息幅度為1碼。在經濟放緩且就業數據傳出雜音的情況下，投資人可選擇收益率具相對吸引力債券標的，如預計在10月除息的國泰投資級公司債 （00725B），有望在降息循環期間，先領債息並追逐資本利得契機。

國泰投資級公司債（00725B）基金經理人李育齡表示，市場提前反映降息預期，金融業三大部門同步加碼債券，積極卡位寬鬆行情。根據金管會統計，2025年7月金融三業合計回補債券達2,294億元，終結連續三個月的拋售潮，更創下近一年半以來最大單月買債量。

李育齡補充，觀察今年以來美國信用風險利差走勢，由於信用利差是市場用於判斷發債機構未來違約風險的預期，因此當債券利差越大、代表信用風險越大。4月初川普宣布公布對等關稅、導致債券信用風險利差擴大，其中以非投等債最為劇烈，但隨著關稅雜音變小，債券買盤回溫，投等債利差提前收窄且回到接近年初之水準，顯示在動盪時投等債亦展現韌性，適合投資人在降息重啟後，以分批布局方式追逐領息目標。

國泰投信ETF研究團隊表示，00725B經保費合計0.33%，相比直接向銀行、券商等管道申贖個債，需支付4到5%管理費用更有優勢，00725B藉由在次級市場即時交易買賣，價格相對透明；且聚焦BBB級美元投等債，並排除次順位債，成份債挑選上亦注重產業均衡，單一產業別在基金占比中最高不超過20%，成分債檔數達到201檔，面對未來景氣變化更具彈性，比起個別債券也更有分散風險的優勢，且目前基金規模達新台幣1,259億元，兼具規模及良好流動性，適合投資人納入股債配置。

債券 降息

