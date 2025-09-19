快訊

台灣人壽「保戶子女獎助學金」開放申請

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

保戶子女獎助學金起跑！中信金旗下台灣人壽鼓勵保戶子女向學，連續26年頒發「台灣人壽保戶子女獎助學金」，迄今幫助逾3萬名學子。今(2025)年擬發出新臺幣（下同）百萬元獎助學金，並擴大納入「新住民家庭」與「中信金控指定客戶」，即日起至10月31日止開放申請，用實際行動守護更多孩子的學習路。

台灣人壽深知教育是翻轉人生的重要力量，為深化公平待客，落實普惠金融與多元平權，長期以獎助學金鼓勵保戶子女積極向學，鑒於臺灣新住民人口已近60萬人，加上新二代人口逾40萬人，今年擴大「助學金」申請資格，新增新住民保戶或其子女，以實際行動支持新住民。

台灣人壽亦關懷弱勢，凡是偏鄉、微型保單、身心障礙保戶，或曾領取台灣人壽身故、失能保險金或近五年曾請領癌症、重大傷病理賠及保戶遺屬（限壽險主約被保險人身故），只要113學年度上或下學期學業平均成績達60分以上、且無不及格科目者，均可申請助學金。

若申請獎助學金總人數超過名額，採先公開抽籤、後審核的方式，中籤者期限內需繳交成績單等審核資料，通過資格審核者即可獲得獎助學金，價值2,000元電子禮券，共750名；未中籤的申請人，還有機會抽「幸運獎」，由電腦公開抽出350名幸運中獎者，每名可獲價值500元電子禮券。

此外，中信金控客戶首度納入獎學金活動，凡收到邀約EDM之中信金控指定客戶（含本人或其子女），就讀於教育部立案之公私立高中職、大專學校、研究所，完成台灣人壽官方LINE綁定，即符合「獎學金」申請資格。

