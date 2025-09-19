聯準會降息後 為何連兩天美元升、美債跌？原因揭曉

儘管美國聯準會如市場預期降息1碼（0.25個百分點），但是美債連跌兩天、美元連升兩天，美國十年期公債殖利率昨日再上漲2個基本點（1個基本點是0.01個百分點，殖利率漲代表債券價格下跌），收4.11%；美元指數升0.53%收97.39，也使得金價下跌1.07%收3648.70美元。

法人分析，最大的原因在於就業市場穩定，因此壓抑了市場對後續升息路徑的預期。截至9月13日，美國首次請領失業金人數自前周的26.4萬人下降至23.1萬人，創近四年來最大降幅，且續領失業金人數亦自前周的192.7萬人下滑至192.0萬人，顯示就業市場仍屬穩定，也因此削弱了之後聯準會大幅降息的可能性。

也由於初領失業金人數大幅回落，帶動美元指數隨美債殖利率走高，並令其餘非美貨幣普遍走弱。而請領失業金人數公布後，美債殖利率、美元的走升，皆壓抑金價連續第二日下跌。