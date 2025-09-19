聽新聞
鮑爾不急著寬鬆 美元指數降息後逆勢走升 新台幣穩住3字頭
Fed 本次決議聲明新增指出，就業增長已放緩、失業率略升、就業下行風險增加、風險平衡已經轉變，並刪除勞動力市場穩健；主席鮑爾表示聯準會無需急於執行寬鬆政策。美元指數在Fed宣布降息後逆勢走升，非美貨幣回貶，新台幣匯價今早以30.12開盤，貶值1.3分。
Fed 會後聲明顯示，看重勞動市場下行風險更勝於通膨上行；對於2027年達成通膨目標2%，也延後到2028年。根據最新預測，PCE通膨率將在2025年達到3.0%，2026年降至2.6%，2027年進一步降至2.1%，直到2028年才能達到2.0%的目標。
另外，英格蘭銀行（BoE）以7比2的投票結果，決議將政策利率維持在4.00%不變，並表示將維持漸進的降息步伐，同時放慢量化緊縮（QT）步調。會後聲明發布後，英鎊回落，反映縮減QT規模有利挹注流動性之預期。
