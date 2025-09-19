房貸壓力太重怎麼辦？他用一招輕鬆付、5年後慘了

近來政府重手打炒房，有些人為了取得寬限期減輕房貸壓力，把本息攤還房屋貸款，改成週轉性房屋貸款，只繳息不還本。地政士表示，採用這種方式要小心，可能時間到了，面臨原借款銀行婉拒、其他銀行不借，必須賣屋清償房貸的窘境。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，近來有一個案，一位目前約65歲男子，20年前購屋時正值壯年，購屋時，辦理房屋貸款輕而易舉，很快地從銀行辦理20年期，8成的購屋貸款。

隨著房價的高漲，男子沒有急著清償房屋，而是利用房價的增值空間，再次向原貸款銀行辦理增貸。

由於長期以來繳款正常，銀行也樂意將貸款金額屢次調高，最後，為了降低房屋貸款負擔，連長期本息攤還的房屋貸款，都改成中期周轉型房貸，也就是繳息不還本，有借才有利息產生。

最後一次銀行對保是在5年前，那時候男子還在職場上班，工作穩定、收入固定，銀行很快的跟他完成換約對保的手續，將他的20年本息攤還房屋貸款改成週轉性房屋貸款，5年內只繳息、本金隨時攤還即可。

日前，男子的房貸即將到期，貸款必需重新申請，找上地政士協助辦理銀行轉貸，洽談之後發現問題嚴重，原借款銀行婉拒再借、連續問了3家新借款銀行，也都不願意借他。

婉拒的原因是，他去年已經從職場退休，沒有收入，無償債能力。銀行希望家中兒女做保，但是他和小孩們相處不好，兒女們都搬到外面獨立生活，和他幾乎斷絕連絡，他雖開口，但子女婉拒，只剩下夫妻2人，癡癡相望。

該怎麼辦呢？銀行要求今年10月底借款到期前，一定要清償房貸或是完成對保換約，否則會將房屋送法院拍賣求償。真是晴天霹靂，看來完全沒有轉圜的空間，新銀行不收件，原銀行不給貸，只能賣房屋了。

鄭文在表示，房屋貸款應該是本息攤還，無論是20年或是30年甚至40年，只要第一貸款時完成對保手續，就不會有到期換單的困擾，除非繳款不正常，否則直到房貸結清，不會被中途收回。

但個案因為將長期房貸為了降低房屋貸款負擔，轉換成中期週轉型房貸，而一旦中途退休離開職場，沒有償還能力，兒女又不願意幫父母親做保證人，就會衍生一切意想不到的意外。

鄭文在表示，近來政府重手打炒房，有些客戶為了取得寬限期減輕房貸壓力，會採取類似轉貸方式。如果年紀較長，中途可能從職場中退休，兒女不願意幫父母親做保證人等情事，務必再三考慮，別為了一時的房貸壓力，做出錯誤的決定，造成必須賣房屋清償房貸的窘境。