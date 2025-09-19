A股結構性機會持續發酵 內需成長基金受矚目

2025年上半年中國大陸市場結構性復甦階段，尤其 AI、半導體及新型科技供應鏈等，科技趨勢成為市場熱點；從人形機器人產業鏈,到 AI 應用、CPO（共同封裝光學）、IDC 液冷散熱等趨勢持續成為話題。

兆豐投信表示，大陸市場需持續關注科技與內需成長股，大陸消費升級、醫療健康、新能源及高科技與中國政策方向(如數位中國、雙循環戰略、碳中和)高度契合。展望未來，大陸A股市場長期趨勢仍然向好。

兆豐投信中國內需A股基金研究團隊表示，持續看好未來大陸A股市場並掌握結構性機會，一般投資人可以透過大陸內需相關基金參與大陸市場投資，透過專業團隊可以更前瞻布局，在市場趨勢形成之前，進場捕捉結構性機會；另外，透過專業團隊的資深經驗與選股能力，較能有效判斷大陸未來政策走向與產業節奏，聚焦在未來產業方向。投資人可以評估自身風險承受能力，搭配大陸A股內需相關基金做長期資產配置。