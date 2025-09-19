國泰證券「台股庫存含息報酬率」新上線 三大亮點掌握投資績效

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券全新推出「台股庫存含息報酬率」功能，協助客戶一眼識別投資標的真實績效，藉此全面掌握「股息」現金流，讓投資策略判斷更精確。（國泰證券/提供）
2025年全球金融市場飽受川普關稅衝擊，股市猶如三溫暖。為因應市場的不確定性，投資人開始尋求具「穩定現金流」的資產配置方式，「高股息」標的也成為大眾喜愛的投資策略之一。根據台灣證交所統計，今（2025）年8月，四檔受益人數破百萬的ETF標的，其中三檔皆是高股息ETF ，可見投資人除關心資本利得，更期待「股息」帶來的長期回饋。國泰證券秉持「以客戶需求出發」的服務初衷，為協助客戶全面掌握「股息」投資效益，全新推出「台股庫存含息報酬率」功能，包含三大亮點，一鍵自由切換，並支援現股、定期定額、融資等多元庫存類別，一眼掌握完整績效，讓投資判斷更精確。

國泰證券全新上線的「台股庫存含息報酬率」功能具三大亮點，首先，投資人可於國泰證券App一鍵自由切換「含息」、「不含息」模式，依自身投資策略，靈活檢視更貼近真實的庫存績效；其次，「含息報酬率」功能可支援多元庫存類別，不論現股、定期定額、融資皆囊括其中；第三，只要持有的庫存有配息紀錄，自2015年起的完整配息資料皆自動納入計算，且庫存賣出後，系

統亦會同步更新變動後的配息金額，讓投資損益更貼近真實報酬。

國泰證券表示，這次新推出的台股庫存含息報酬率功能，對於追求穩定現金流的存股族更具意義。過往傳統介面，存股族只看得到帳面損益，容易忽略每年或每季配息累積的實際回報，難以全面評估投資成果；如今新功能將股價變動與配息收益全面整合，投資人開啟含息模式後，即可一目了然、清楚掌握實際報酬率，讓股息現金流不再被低估。

國泰證券致力提升用戶體驗，持續整合股票快選、股票抽籤、定期投資及帳務庫存於國泰證券App，不論存股或帳務庫存介面，都更簡單直覺，此次推出含息報酬率服務，期盼滿足客戶對投資績效更透明、更精準的需求，藉由數據化呈現，幫助投資人洞察真實績效，穩健累積資產。展望未來，國泰證券將持續透過數位平台升級，打造更友善的投資體驗，協助投資人放眼長線、安心佈局。

