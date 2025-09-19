秒懂個股重點 群益證攜手精誠資訊「AI 問問」引領投資新速度

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券與精誠資訊共同啟動群益贏家Pro新功能「AI問問」。(左起)群益金鼎證券董事長周秀真、總經理李文柱、執行副總裁張學菏與精誠資訊董事長林隆奮、總經理陶亞光、副總經理吳文舜。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券（6005）與精誠資訊（6214）9月18日共同發表全台首創的創新金融科技服務──「AI問問」，該此功能將決策式AI技術導入證券平台，為台灣券商開啟智慧投資決策新時代。

群益金鼎證券自行開發交易App「群益贏家Pro」自2025年5月上線後，首周即衝上金融類App商店排行榜前三名，展現群益的強勁實力。群益金鼎證券總經理李文柱表示，即時掌握客戶的需要，提供優良且有價值的服務，正是群益長期堅守的核心價值。順應現代投資人對AI服務的期待，群益證與國內金融科技領導品牌精誠資訊攜手合作，於「群益贏家Pro」推出「AI問問」個股分析新功能，為首家將精誠資訊決策式AI應用於證券平台的券商。

「AI問問」主打結合決策式AI技術，即時生成個股重點摘要；內容聚焦「個股六大面向」，涵蓋單一標的的成長機會和潛在風險等重點資訊，投資人只要登入「群益贏家Pro」App輸入個股代號，即可免切換平台一站掌握市場最新關鍵消息，大幅提升投資決策效率。

精誠資訊董事長林隆奮指出，AI技術正加速改變金融產業運作模式，透過決策式AI的導入，不僅讓投資人能以更直覺的方式獲取市場重點，也展現出AI在實際業務情境的落地應用。精誠長期致力於AI研發與跨產業推廣，未來將持續攜手金融業者，共同推動數位金融創新生態系。

看好AI未來無限的成長趨勢，群益金鼎證券在AI發展的藍圖上超前部署。為提供客戶更優質之服務，群益證已規劃搶先打造AI服務的高速公路。對外推出直覺式複委託交易介面和美股蛛網智慧單等數位化交易工具，並搭配AI智能客服協助客戶快速彙整資訊，提供解決方案。對內則建立智慧化工作環境，打造AI高效幫手，大幅升行政效益與員工工作滿意度；致力成為「進可攻、退可守」的全方位財務守護者。

透過群益金融集團資源的強力整合和數位化升級，群益金鼎證券未來將持續提供全方面的理財規劃服務，幫助客戶爭取交易關鍵時機，在追求資產累積的同時，也顧好保障與傳承，守護客戶的資產安排。

