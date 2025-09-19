央行看台幣匯價 沒有過度波動

經濟日報／ 記者任珮云黃登榆／台北報導

央行總裁楊金龍昨（18）日在理監事會後表示，近幾個月新台幣匯價已沒有「過度波動」，9月以來外資匯入又快又多，造成新台幣又大幅升值，但他認為，相較今年5、6月仍相對穩定。

楊金龍也透露，理監事會議有一位理事表達希望匯率能夠穩定，對產業報價會好一點。針對企業關切新台幣匯率穩定性，例如對特定區間（如30元附近）的偏好訊號，楊金龍表示，匯率以市場供需決定為原則。

楊金龍表示，5月時由於市場預期升值心理非常強烈，同時觀察到外資不合理進出，因此當時央行有提到「禿鷹」，也進行溝通，以緩和匯價過度波動，7月以後波動明顯收斂。

對於央行每半年公布一次外匯市場調節數字，楊金龍表示，半年公布一次是合理的，因為美國匯率操縱報告也是半年公布一次。未來若有需要調整，央行會納入考慮。

台股昨日大漲331點改寫歷史新高，新台幣匯價卻以30.107元收盤，貶值4.2分，成交量15.915億美元，匯價波動區間在30.125元至30.036元。

央行強調，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則（如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序，而有不利經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

