四類貸款給彈性 銀行圈：鬆綁程度有限

經濟日報／ 記者廖珮君任珮云／台北報導

中央銀行昨（18）日召開理監事會議，雖然未鬆綁不動產信用管制，不過一如市場預測，對政策性貸款給彈性空間，尤其除了新青安、自住、首購，昨日央行還開放危老都更貸款也可以給彈性，但因額度有限，鬆綁空間也有限。

據了解，央行已個別通知各銀行，只要銀行多承做新青安、自住、首購者，自主集中度管理可給「彈性空間」，昨再宣布增列「危老都更」，等於四項政策性鼓勵貸款都可以給彈性，讓業者資金調度更有空間。

不過銀行圈也指出，即便這四類放款給彈性，但彈性空間僅1個百分點，例如集中度目標是35%，頂多只給到36%，總集中度控管並沒有大幅鬆綁。

央行總裁楊金龍昨日在記者會上舉例，如果因為首購、自住，都更危老等政策導致集中度上升，可以讓調整有彈性空間，例如原本只能放款100億元，但後來變成120億元，多出的20億元，如果是因為首購、自住、新青安、危老都更等政策鼓勵的貸款，那央行可以接受。

楊金龍並解釋，首購、自住、新青安等，是政府鼓勵的政策，如果因為塞車進入排撥是不好的，政府主要是要照顧首購等族群，行政院也是不得不做這樣的決定。不過，楊金龍也表示，因為鬆綁政策，所以央行未來的觀察的時間，恐怕會拉長，所以還是要密切觀察。

