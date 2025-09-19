央行利率連六凍 未放寬房市管制措施

經濟日報／ 記者任珮云黃登榆／台北報導
中央銀行18日召開理監事聯席會議，決議政策利率連六凍，並維持原存準率不變。聯合報系資料照
中央銀行18日召開理監事聯席會議，決議政策利率連六凍，並維持原存準率不變。聯合報系資料照

中央銀行昨（18）日召開理監事聯席會議，決議政策利率連六凍，並維持原存準率不變。央行上修今年全年經濟成長率至4.55%，全年CPI與核心CPI年增率預測值分別下修至1.75%、1.67%。央行總裁楊金龍表示，此次維持利率不動是「合理」的決定，而未放寬房市管制措施，主要是考量金融穩定的風險還沒解除，以及考量信用資源配置。

央行並將進行兩項措施鬆綁，營造資金充裕的環境，包括透過公開市場操作，以減發定期存單（NCD）方式，釋出資金；以及提供銀行自主管理不動產貸款的彈性調整空間，包括無自用住宅者購屋及都更危老重建等配合政策的貨款，可以有彈性調整的空間。

楊金龍談話重點
楊金龍談話重點

楊金龍表示，今上半年經濟成長6.75%，優於預期。7月以來，續受惠人工智慧（AI）等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，民間投資亦續擴增；但民間消費成長趨緩。在今年下半年基期已高下，央行預測本年下半年經濟成長率為2.51%，全年為4.55%。至於明年的經濟成長率溫和成長為2.68%。

楊金龍強調，台灣是小型開放由外需驅動的經濟體，景氣高度受全球需求影響。今年台灣經濟表現主要受資通訊出口帶動，但傳產則受到關稅因素和和大陸產能過剩影響，表現相對疲弱；因此，雖然此次維持利率不變，但仍會透過公開市場操作維持市場所需資金。他也強調，雁形產業政策，不只對台灣的貨幣政策是挑戰，對全球的貨幣政策都是很大的挑戰。

至於央行會在什麼樣的情況下才會考慮降息？楊金龍表示，若只單一考量CPI在1.5%之下，這會過於僵硬，會再加入其他考量因素，例如外在的金融情勢如美國聯準會（Fed）降息，以及全球經濟的穩定性和地緣政治等因素。

在消費者物價方面， 央行預估今年下半年通膨壓力溫和，全年CPI與核心CPI年增率預測值分別為1.75%、1.67%，

楊金龍也說明此次未如市場預期調降存準率的原因，「在市場打入資金，透過公開市場操作的效果會優於調降存準率，相反，要收縮市場資金，則調升存準率的效果會優於公開市場操作。」他強調，公開市場操作具有機動性。相關新聞見A3

CPI 央行 楊金龍

延伸閱讀

Fed啟動降息 新興市場股債迎利多

央行何時跟進降息 楊金龍：須看232調查對台灣影響

聯準會啟動降息循環 大陸資產會迎來利多？分析指「創造有利條件」

聯準會決議降息1碼 投資人謹慎觀望「亞股走勢不一」

相關新聞

央行利率連六凍 未放寬房市管制措施

中央銀行昨（18）日召開理監事聯席會議，決議政策利率連六凍，並維持原存準率不變。央行上修今年全年經濟成長率至4.55%，...

一年期在宅醫療險邁步推動 鎖定輕症病患、由醫護到府治療

衛福部去年推出「在宅急症照護計畫」日前與金管會、壽險公會取得共識，由公會研議「一年期在宅急症照護醫療險」新商品。該險種以...

中信銀 橫掃14項大獎

中國信託銀行再度締造輝煌紀錄。憑藉卓越的數位金融實力與完善的資安治理架構，中信銀於昨（18）日榮獲國際權威財經媒體《Th...

玉山銀 防詐成果卓著

玉山榮獲國際金融機構《亞洲銀行家》（The Asian Banker）頒發「台灣最佳消費者防詐騙服務」、「台灣最佳中小企...

8月證券劃撥存款餘額 創高

中央銀行昨（18）日公布2025年8月金融情勢概況，有散戶指標之稱的證券劃撥存款餘額來到3兆8,030億元，創歷史新高，...

台壽 打造創新養生村

台日結盟打造樂齡新樂園。台灣人壽子公司中國信託樂活宣布攜手TOKYU LAND CORPORATION（簡稱「東急不動產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。