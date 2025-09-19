央行利率連六凍 未放寬房市管制措施

中央銀行昨（18）日召開理監事聯席會議，決議政策利率連六凍，並維持原存準率不變。央行上修今年全年經濟成長率至4.55%，全年CPI與核心CPI年增率預測值分別下修至1.75%、1.67%。央行總裁楊金龍表示，此次維持利率不動是「合理」的決定，而未放寬房市管制措施，主要是考量金融穩定的風險還沒解除，以及考量信用資源配置。

央行並將進行兩項措施鬆綁，營造資金充裕的環境，包括透過公開市場操作，以減發定期存單（NCD）方式，釋出資金；以及提供銀行自主管理不動產貸款的彈性調整空間，包括無自用住宅者購屋及都更危老重建等配合政策的貨款，可以有彈性調整的空間。

楊金龍談話重點

楊金龍表示，今上半年經濟成長6.75%，優於預期。7月以來，續受惠人工智慧（AI）等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，民間投資亦續擴增；但民間消費成長趨緩。在今年下半年基期已高下，央行預測本年下半年經濟成長率為2.51%，全年為4.55%。至於明年的經濟成長率溫和成長為2.68%。

楊金龍強調，台灣是小型開放由外需驅動的經濟體，景氣高度受全球需求影響。今年台灣經濟表現主要受資通訊出口帶動，但傳產則受到關稅因素和和大陸產能過剩影響，表現相對疲弱；因此，雖然此次維持利率不變，但仍會透過公開市場操作維持市場所需資金。他也強調，雁形產業政策，不只對台灣的貨幣政策是挑戰，對全球的貨幣政策都是很大的挑戰。

至於央行會在什麼樣的情況下才會考慮降息？楊金龍表示，若只單一考量CPI在1.5%之下，這會過於僵硬，會再加入其他考量因素，例如外在的金融情勢如美國聯準會（Fed）降息，以及全球經濟的穩定性和地緣政治等因素。

在消費者物價方面， 央行預估今年下半年通膨壓力溫和，全年CPI與核心CPI年增率預測值分別為1.75%、1.67%，

楊金龍也說明此次未如市場預期調降存準率的原因，「在市場打入資金，透過公開市場操作的效果會優於調降存準率，相反，要收縮市場資金，則調升存準率的效果會優於公開市場操作。」他強調，公開市場操作具有機動性。相關新聞見A3