聽新聞
0:00 / 0:00
學者：我經濟表現佳 沒降息空間
中央銀行昨宣布利率不動，也未鬆綁房市管制措施，經濟學家指出，台灣經濟表現佳、股市屢創新高，因此沒有跟進美國降息的空間；房市管制方面，若央行跟進金管會、財政部提出更多鬆綁措施，可能會「功虧一簣」。
台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，央行利率連六凍、未鬆綁房市管制措施都符合預期，尤其台灣的出口成長率達百分之廿二，不僅創下新高，更是完勝南韓，加上台股屢創新高，從這些條件看來，台灣沒有跟進美國降息的空間。
合庫金控首席經濟學家徐千婷說，包括出口、股市、經濟成長率各指標都亮眼，先前外界就預期央行不會隨聯準會降息而降息，因此央行維持利率不變，充分展現其在貨幣政策思考的獨立性。
房市管制措施方面，李鎮宇表示，能夠理解央行的作法，因為行政院已經協調金管會鬆綁銀行法第七十二條之二對新青安的放款可不計入的計算限額，已經開了一扇門，若再繼續放寬，央行應會擔心門開太大，對降溫房市所作的努力就會功虧一簣。徐千婷則說，這次央行理監事會議未進一步宣布鬆綁房市措施，某種程度上也展現政院對央行獨立性的重視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言