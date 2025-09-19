國泰金 金融創新績優

國泰金控（2882）長年深耕數位轉型，持續在金融科技發展領域創新求變，昨（18）日於國際權威財經媒體《亞洲銀行家》（The Asian Banker）主辦的《2025台灣卓越零售金融與科技創新獎》頒獎典禮，一舉囊括五項大獎，包括台灣最佳AI科技導入企業獎、台灣最佳行動銀行服務獎、台灣最佳數據與分析基礎建設實踐獎、台灣最佳反詐騙技術實踐獎，以及表彰銀行綜合服務表現的台灣最佳管理銀行殊榮 。

國泰金控數據暨人工智慧發展部以「國泰生成式AI技術發展框架GAIA」創新專案，勇奪「台灣最佳AI科技導入企業獎」，GAIA協助AI開發團隊快速建構生成式AI應用，將內部專屬金融知識庫銜接大型語言模型，打造生成式AI知識庫，並整合多項開源與閉源模型，建立「企業級AI模型中心」。

目前集團已累計數十項GAIA應用案例，並開放22個部門使用AI知識庫。

國泰世華銀行持續優化各項金融服務的使用體驗，並擴展數位金融的可能性，CUBE App不僅整合跨產品財務資訊，讓用戶掌握資產全貌，亦提供個人化服務，讓用戶可依自身需求設定功能；並攜手國泰產險推出業界首創的「帳戶安全險」，卓越服務再度獲得「台灣最佳行動銀行服務獎」肯定。

國泰世華銀行推動「拓展雲端數據生態系」專案，採用「雲原生湖倉一體」架構，結合雲端環境的彈性與效能，成功突破資料運算的硬體瓶頸與傳統地端環境的框架限制，開創思維獲頒「台灣最佳數據與分析基礎建設實踐獎」。

面對詐騙手法日益翻新，國泰世華銀行運用AI技術打造「國泰盾」全流程反詐解決方案，包含帳戶全旅程防護、即時偵測與跨界聯防三大機制。去年成功阻擋逾9,000件異常開戶；另透過自建「異常金流探索平台」，讓前線人員也能參與分析，並藉由串流技術將AI模型偵測時間從日批處理縮短至10秒內，提升反詐速度、準確性與量能，全面守護民眾資產安全。創新設計榮獲「台灣最佳反詐騙技術實踐獎」肯定。