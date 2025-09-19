玉山銀 防詐成果卓著

玉山榮獲國際金融機構《亞洲銀行家》（The Asian Banker）頒發「台灣最佳消費者防詐騙服務」、「台灣最佳中小企業銀行」及「亞太區最佳數位信用評估」三項大獎，展現玉山在金融防詐、中小企業服務、數位科技應用等傑出表現。

面對日益猖獗的詐騙手法，玉山已發展出全方位「玉守防詐藍圖」，針對個案型異常交易進行精準管控，從事前預警、事中攔截到事後管理層層部署。

除了內部防禦，更積極倡導跨領域合作，與金融同業、執法機關及其他公私部門建立緊密聯繫，並且啟動聯邦式學習、成立防詐實驗室、已驗證金融無塵室可行性。在保護個人資料的前提下，分享最新詐騙樣態與資訊，大幅提升防詐效率。

玉山深耕台灣中小企業，運用RPA、OCR及AI等技術來優化營運流程，加速中小企業取得營運資金，給予更好的服務體驗。另中小企業因資源有限，ESG轉型機會成本相對高，玉山已透過串聯產業、政府與第三方夥伴，打造永續轉型平台，提供輔導諮詢，複製成功轉型經驗，與企業共同尋找解決方案，邁向2050淨零目標。

此外，為能讓消費者獲得流暢的數位服務，玉山透過價值模型與定價模型，在穩健的風險控管與機器學習技術之下，客製化提供每一位消費者最佳的信貸方案，透過自動化與模型篩選，加速消費者取得報價並核准撥款。

獲獎除了是一種肯定更是一種責任。未來，玉山將秉持「心清如玉、義重如山」的初衷，堅定地守護每一位顧客的金融資產，打造一個更安全、更信賴的金融環境。