台壽 打造創新養生村

台日結盟打造樂齡新樂園。台灣人壽子公司中國信託樂活宣布攜手TOKYU LAND CORPORATION（簡稱「東急不動產」）旗下TOKYU E-LIFE DESIGN, Inc（簡稱「東急E-LIFE DESIGN」）展開顧問委託合作，引進日本養生村經營模式，在台灣打造飯店型服務的創新養生村，東急E-LIFE DESIGN將針對中國信託集團客戶，在指定期間內開放入住體驗旗下養生村，展現雙方長期合作的決心。

中信樂活與東急E-LIFE DESIGN昨（18）日於日本東京舉行簽約儀式，台灣人壽總經理莊中慶、中信樂活董事長陳國恩、總經理廖桂葶與日本東急不動產取締役常務執行役員丹下慎也、東急E-LIFE DESIGN代表取締役社長大柴信吾、企劃推進部部長森正道共同出席。

莊中慶表示，高品質養生村在台灣一房難求，台灣人壽今年8月成立子公司中信樂活，專攻健康樂齡服務，東急E-LIFE DESIGN經營養生村有口皆碑，期望借鏡其成熟營運know-how，設計結合專業健康管理與飯店式生活服務的養生村，打造屬於台灣民眾退休康養的樂園。

東急E-LIFE DESIGN長期深耕日本高齡居住市場，旗下「GRANCREER（グランクレール）」更居養生村領導品牌地位，大柴信吾表示，很榮幸這次成為台灣人壽長期合作夥伴，助力中信樂活發展養生村事業，未來會基於公司累積20年以上的規劃、營運、管理等經驗，協助中信樂活讓寶島民眾有機會享受日式養生村的生活休閒模式。

台灣人壽汲取國內外養生村成功案例，並多次赴日實地考察，借鏡東急E-LIFE DESIGN的經營模式並融合台灣民情，跨國合作規劃最符合國人需求的養生村，未來中信樂活第一個養生村將落腳南台灣，打造兼具安全與安心的居住環境，提供完善的生活服務、專業健康管理、多元化交流課程與休閒活動，未來也將結合台灣人壽保單，符合門檻的保戶有優先入住權，從容超前部署退休後的第三人生。