中信銀 橫掃14項大獎

中國信託銀行再度締造輝煌紀錄。憑藉卓越的數位金融實力與完善的資安治理架構，中信銀於昨（18）日榮獲國際權威財經媒體《The Asian Banker》主辦之「Taiwan Awards 2025」14項大獎，橫掃全場，成為本屆獲獎最多的台灣金融機構，展現其在金融創新、風險控管與永續發展上的領先地位。

中信銀在區域級獎項表現亮眼，囊括「亞太最佳資安風險管理」、「亞太最佳企業知識管理AI應用創新」、「亞太最佳監管科技創新」及「亞太最佳外匯解決方案」等四項殊榮。其中，資安方面，中信銀率先導入「零信任」推斷機制，結合AI與行為分析模型，精準控管個資存取權限，並透過資安評級平台強化供應鏈風險管理，獲得高度肯定。

在企業知識管理方面，中信銀推出「AI Agent 數位員工賦能平台」，有效整合工作流程與業務知識，提升員工學習與作業效率，展現AI應用的創新力。

監管科技方面，中信銀建置「金融監理法規報表虛實整合系統」，結合RPA與生成式AI，提升合規精準度並減少人力投入。外匯領域則以「智匯go」行動APP領先業界，支援T+2結算與自動申報，整合即時報價、線上交易與ESG設計，全面提升法人客戶交易效率。

中信銀在法人金融領域亦表現卓越，獲頒「台灣最佳現金管理銀行」、「最佳供應鏈融資銀行」、「最佳供應鏈管理」、「最佳中小企業數位融資」等多項獎項。透過跨國資金調度與多元收付方案，中信銀協助企業強化財務效率，並打造靈活韌性的融資管道。針對中小企業，更推出台灣首創「數位貸款平台」，實現申貸、視訊與撥款全流程線上化，加速資金取得。

在資產保管方面，中信銀連續11年榮獲「台灣最佳保管銀行」，展現其在跨境資產管理與數位平台精進上的穩健實力。 中信銀連續20年穩居台灣衍生性商品市場交易量第一，並成功拓展至日本市場，提供日幣計價商品與完整避險工具。2024年更於香港分行建置全球債券發行機制，成功發行股權連結債券（ELN），展現其在跨境金融商品設計與發行上的專業能力，因此榮獲「台灣最佳衍生性金融商品銀行」殊榮。

中信銀在個人金融領域亦展現創新力，憑藉「智能房貸徵審流程」、「AI智能遠距財富管理模式」及多項專利功能，榮獲「台灣最佳信用風險科技應用」、「最佳永續科技應用」、「最佳客戶體驗服務創新」與「最佳AI客戶個人化服務創新」等獎項，展現其以科技驅動客戶體驗升級的決心。