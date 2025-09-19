一年期在宅醫療險邁步推動 鎖定輕症病患、由醫護到府治療

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
衛福部去年推出「在宅急症照護計畫」日前與金管會、壽險公會取得共識，由公會研議「一年期在宅急症照護醫療險」新商品。聯合報系資料照
衛福部去年推出「在宅急症照護計畫」日前與金管會、壽險公會取得共識，由公會研議「一年期在宅急症照護醫療險」新商品。聯合報系資料照

衛福部去年推出「在宅急症照護計畫」日前與金管會、壽險公會取得共識，由公會研議「一年期在宅急症照護醫療險」新商品。該險種以輕症病患為對象，由醫護到府治療，藉此降低急診壅塞，緩解病床不足問題，17日行政院已進行跨部會討論，推動正式邁出第一步。

衛福部的試辦計畫是鎖定肺炎、尿路感染及軟組織感染等三類不便出門病患，透過在宅診治，讓病床釋出給重症患者。

因目前醫療險都以「住院與否」做理賠依據，部分輕症患者因此選擇堅持住院，加劇急診壅塞。若新保險商品能採在宅醫療給付，將可引導病患更彈性選擇就醫方式。

據了解，這款一年期醫療險屬全新型態，初步定位為個人險，給付方式可能採定額或實支實付，但不會保證續保。

壽險業者坦言，採「一年期」設計可因應政策調整、快速修正商品條件，降低精算與風險壓力，是「邊做邊改」。

當初衛福部曾建議直接擴大現行醫療險給付範圍，但業者認為精算基礎與給付條件完全不同，難以直接套用，最終決定另行設計新商品。

保險局副局長蔡火炎昨（18）日表示，配合國家醫療政策開發在宅照護險，不僅可滿足民眾需求，也能緩解醫療量能不足，金管會將請壽險公會盡速討論，但尚未訂出時程。

目前現行醫療險的住院給付並未涵蓋在宅醫療，若有業者願意投入，金管會將考慮以「公平待客」原則給予鼓勵。

壽險業者指出，全球人口快速老化，在宅醫療可降低病患舟車勞頓與交叉感染風險，已成醫療趨勢，包括日本已有類似商品，台灣市場具備發展空間。

業界觀察，此舉除可舒緩醫療資源分配壓力，也開啟壽險商品創新契機。若政策與商品能順利結合，有望打造「醫療政策＋保險保障」的雙軌模式，為高齡社會醫療體系挹注新的支撐。

給付 病患 保險

延伸閱讀

想尿卻尿不出來？醫師示警「尿滯留不是小事」 籲3情況快衝急診

衛福部、金管會聯手推在宅醫療險 醫憂影響決策：病人為理賠要求出院

退休必備3桶金！4%法則滾安心金流 專家：醫療費、長照費這樣做轉嫁風險

小心金融歧視／DBR22倍擬放寬 避免「一刀切」

相關新聞

央行利率連六凍 未放寬房市管制措施

中央銀行昨（18）日召開理監事聯席會議，決議政策利率連六凍，並維持原存準率不變。央行上修今年全年經濟成長率至4.55%，...

一年期在宅醫療險邁步推動 鎖定輕症病患、由醫護到府治療

衛福部去年推出「在宅急症照護計畫」日前與金管會、壽險公會取得共識，由公會研議「一年期在宅急症照護醫療險」新商品。該險種以...

中信銀 橫掃14項大獎

中國信託銀行再度締造輝煌紀錄。憑藉卓越的數位金融實力與完善的資安治理架構，中信銀於昨（18）日榮獲國際權威財經媒體《Th...

玉山銀 防詐成果卓著

玉山榮獲國際金融機構《亞洲銀行家》（The Asian Banker）頒發「台灣最佳消費者防詐騙服務」、「台灣最佳中小企...

8月證券劃撥存款餘額 創高

中央銀行昨（18）日公布2025年8月金融情勢概況，有散戶指標之稱的證券劃撥存款餘額來到3兆8,030億元，創歷史新高，...

台壽 打造創新養生村

台日結盟打造樂齡新樂園。台灣人壽子公司中國信託樂活宣布攜手TOKYU LAND CORPORATION（簡稱「東急不動產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。