8月證券劃撥存款餘額 創高

中央銀行昨（18）日公布2025年8月金融情勢概況，有散戶指標之稱的證券劃撥存款餘額來到3兆8,030億元，創歷史新高，單月增1,322億元 ，增額為今年以來次高，僅次於7月的2,635億元。

央行經研處副處長葉盛昨天表示，證券劃撥存款餘額創新高，主要是因為股市交易熱絡，8月台股日成交量為4,197億元，為一年來新高；8月台股月均價24,045點，更是史上新高，顯示市場熱度不減。

8月M1B與M2年增率分別上升至4.45%與4.76%，其中M2增幅擴大，主要受活期儲蓄存款成長與外匯存款衰退幅度縮減影響。累計今年1至8月，M1B與M2平均年增率分別為2.86%與4.24%，反映市場資金供給穩健。

央行也公布8月集中市場交易比重，自然人占比55.9%，創下2024年5月以來、逾1年最高，另僑外法人占比32.8%、本國法人占比11.3%。8月金融機構外匯存款餘額為新台幣8兆9,080億元，年增率為1.82%，外匯存款餘額亦較上月增加。而外人新台幣存款在8月減至1,667億元。