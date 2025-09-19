資安險2025年上半年保費收入 勁揚

金管會昨（18）日公布最新統計，國內產險公司的資安保險保費收入已從2018年的8,908萬元逐年增長到去年達5.3億元，今年上半年約2.29億元也高於去年的2.19億元，其中，半導體業去年占比排名躍升為第一，其次依序為金融保險業、電腦及周邊設備業。截至目前共16家產險公司提供資安保險。

金管會保險局統計，近六年資安保險市場逐年成長，從保費收入來看，2018年至今年上半年，分別是8,908萬、1億2,474萬、1億7,442萬、2億3,819萬、4億550萬、5億2,822萬、5億2,992萬元，以及2億2,936萬元；銷售件數分別為125、467、524、569、604、643、566和330件。

保險局副局長蔡火炎表示，目前市場上已有16家產險公司推出不同類型的資安保險商品，除針對大型企業量身訂作的客製化商品外，亦提供中小企業適用的標準化商品，常見主要承保範圍包含因違反資料保護而導致第三人受有損害而依法須賠償的責任、因資安問題聘請資安專家調查所衍生的費用，以及發生資安事件造成的營業中斷損失等。蔡火炎指出，以今年上半年來看，占比最高的產業是半導體業，約8,636萬元、37.65%。