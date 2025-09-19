資安險2025年上半年保費收入 勁揚

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

金管會昨（18）日公布最新統計，國內產險公司的資安保險保費收入已從2018年的8,908萬元逐年增長到去年達5.3億元，今年上半年約2.29億元也高於去年的2.19億元，其中，半導體業去年占比排名躍升為第一，其次依序為金融保險業、電腦及周邊設備業。截至目前共16家產險公司提供資安保險。

金管會保險局統計，近六年資安保險市場逐年成長，從保費收入來看，2018年至今年上半年，分別是8,908萬、1億2,474萬、1億7,442萬、2億3,819萬、4億550萬、5億2,822萬、5億2,992萬元，以及2億2,936萬元；銷售件數分別為125、467、524、569、604、643、566和330件。

保險局副局長蔡火炎表示，目前市場上已有16家產險公司推出不同類型的資安保險商品，除針對大型企業量身訂作的客製化商品外，亦提供中小企業適用的標準化商品，常見主要承保範圍包含因違反資料保護而導致第三人受有損害而依法須賠償的責任、因資安問題聘請資安專家調查所衍生的費用，以及發生資安事件造成的營業中斷損失等。蔡火炎指出，以今年上半年來看，占比最高的產業是半導體業，約8,636萬元、37.65%。

保險 資安

延伸閱讀

觀光署攜手旅宿業打造資安防護網 守護住客個資安全

小心金融歧視／DBR22倍擬放寬 避免「一刀切」

壽險前八月新保費增26%

AI新創CloudMile萬里雲再獲策略投資 明年評估IPO

相關新聞

央行利率連六凍 未放寬房市管制措施

中央銀行昨（18）日召開理監事聯席會議，決議政策利率連六凍，並維持原存準率不變。央行上修今年全年經濟成長率至4.55%，...

一年期在宅醫療險邁步推動 鎖定輕症病患、由醫護到府治療

衛福部去年推出「在宅急症照護計畫」日前與金管會、壽險公會取得共識，由公會研議「一年期在宅急症照護醫療險」新商品。該險種以...

中信銀 橫掃14項大獎

中國信託銀行再度締造輝煌紀錄。憑藉卓越的數位金融實力與完善的資安治理架構，中信銀於昨（18）日榮獲國際權威財經媒體《Th...

玉山銀 防詐成果卓著

玉山榮獲國際金融機構《亞洲銀行家》（The Asian Banker）頒發「台灣最佳消費者防詐騙服務」、「台灣最佳中小企...

8月證券劃撥存款餘額 創高

中央銀行昨（18）日公布2025年8月金融情勢概況，有散戶指標之稱的證券劃撥存款餘額來到3兆8,030億元，創歷史新高，...

台壽 打造創新養生村

台日結盟打造樂齡新樂園。台灣人壽子公司中國信託樂活宣布攜手TOKYU LAND CORPORATION（簡稱「東急不動產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。