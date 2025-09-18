金管會：新一代清償能力制度比RBC更嚴 沒有放水

保險業明年將接軌保險業新一代清償能力制度（TW-ICS），金管會預告新版保險業監理標準，不過，因相對放寬資本不足等級的資本適足率範圍，遭解讀嘉惠後段班業者。金管會表示，新一代清償能力制度比RBC制度更嚴格，全以市價來衡量資產與負債，沒有放水。

保險業明年接軌TW-ICS，屆時保險資本標準（ICS）將取代現行保險風險資本額（RBC）制度。現行保險業資本有4等級，未來接軌後，ICS將取代現行RBC制度，資本等級一樣是4級，資本適足為100%，資本不足為50%以上未達100%，資本顯著不足為25%以上未達50%，資本嚴重不足則為低於25%。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會說明，資本適足率公式是自有資本除以風險資本，RBC制度下風險資本先打5折，因此法定標準RBC為200%，新一代清償能力制度風險資本沒打折，因此ICS法定標準為100%，但概念上都一樣，就是自有資本要能支持風險資本。

至於在資產負債評價方式，蔡火炎指出，RBC是用較保守的歷史方式衡量，像是股票匯率適用半年均價、債券用攤銷後成本、保險負債適用簽保單時的利率假設，但接軌後ICS的資產、負債都用市場價值衡量，會更貼近真實。

蔡火炎說，新一代清償能力制度比RBC更嚴格、更貼近市場，RBC制度下資本適足率直接除以2，並不等於新一代清償能力制度下的資本適足率，因為2套制度下的分子、分母算法皆不同。

外界關切資本不足等級的資本適足率範圍依比例應為75%以上、未達100%，但新制版本相對放寬範圍為50%以上、未達100%。

他解釋，國際上新一代清償制度皆以100%為法定標準基礎，低於100%各國會按資本不足程度採取不同監管措施。考量TW-ICS是全用市價來衡量資產跟負債，業者在資產負債管理須更加強，才能維持資本適足率，因此在資本不足等級範圍有設寬一點，但跟國際比較來看，也不能說是放水或嘉惠資本不足公司。

蔡火炎指出，新一代清償能力制度比RBC更嚴格，因此很多公司都提到希望接軌新制時，可申請選擇性過渡措施，因為若不申請，業者在ICS制度下資本適足率可能不到100%、數值可能很低甚至是負數，因為如果資產負債全用市價衡量，當資產價值比負債價值下降更多時，資產減負債就可能呈負數。

他解釋，如果不給業者申請過渡措施、讓ICS可以達到100%，有可能導致接軌新制時，一個在RBC制度下本來及格的公司，轉到ICS制度馬上變成不及格、甚至被接管，並非好的接軌設計。

蔡火炎表示，規劃讓業者申請選擇性過渡措施，概念上好比先讓業者「借用」，但過程中須持續強化資本、改善業務、投資上要讓資產負債互相匹配，讓業者更有能力可攤還資本。