在宅醫療新險起步！一年期急症照護醫療險有望問世

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
衛福部去年推出「在宅急症照護計畫」日前與金管會、壽險公會取得共識，由公會研議「一年期在宅急症照護醫療險」新商品。本報資料照片
衛福部去年推出「在宅急症照護計畫」日前與金管會、壽險公會取得共識，由公會研議「一年期在宅急症照護醫療險」新商品。該險種以輕症病患為對象，由醫護到府治療，藉此降低急診壅塞，緩解病床不足問題，17日行政院已進行跨部會討論，推動正式邁出第一步。

衛福部的試辦計畫是鎖定肺炎、尿路感染及軟組織感染等三類不便出門病患，透過在宅診治，讓病床釋出給重症患者。

因目前醫療險都以「住院與否」做理賠依據，部分輕症患者因此選擇堅持住院，加劇急診壅塞。若新保險商品能採在宅醫療給付，將可引導病患更彈性選擇就醫方式。

據了解，這款一年期醫療險屬全新型態，初步定位為個人險，給付方式可能採定額或實支實付，但不會保證續保。

壽險業者坦言，採「一年期」設計可因應政策調整、快速修正商品條件，降低精算與風險壓力，是「邊做邊改」。

當初衛福部曾建議直接擴大現行醫療險給付範圍，但業者認為精算基礎與給付條件完全不同，難以直接套用，最終決定另行設計新商品。

保險局副局長蔡火炎表示，配合國家醫療政策開發在宅照護險，不僅可滿足民眾需求，也能緩解醫療量能不足，金管會將請壽險公會盡速討論，但尚未訂出時程。

現行醫療險的住院給付並未涵蓋在宅醫療，若有業者願意投入，金管會將考慮以「公平待客」原則給予鼓勵。

壽險業者指出，全球人口快速老化，在宅醫療可降低病患舟車勞頓與交叉感染風險，已成醫療趨勢，包括日本已有類似商品，台灣市場具備發展空間。

業界觀察，此舉除可舒緩醫療資源分配壓力，也開啟壽險商品創新契機。若政策與商品能順利結合，有望打造「醫療政策＋保險保障」的雙軌模式，為高齡社會醫療體系挹注新的支撐。

商品 壽險業 醫療險

