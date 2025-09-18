央行何時跟進降息 楊金龍：須看232調查對台灣影響

中央銀行決議利率連6凍，但將透過公開市場操作，釋出資金，定調貨幣政策「適度寬鬆」。央行總裁楊金龍對於原先設定的降息3條件有鬆動，他坦言傳產受到中國龐大產能開出與關稅影響，台灣今年經濟成長率逾4%是很特殊，如果232調查結果對台灣不利，高科技產業也掉下來，「貨幣政策必須要做些因應」。

美國聯準會最新宣布降息1碼，中央銀行今天舉行第3季理監事會議，考量今年國內經濟穩健成長，明年經濟成長力道尚屬溫和，為了審慎因應全球經濟前景的不確定性，以及美國經貿政策對國內經濟可能影響，理事會認為維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展，因此決議政策利率維持不變。

不過楊金龍於會後記者會上，多次提到經濟前景充滿不確定性，他對降息態度也有所鬆動。

楊金龍過去多次公開表示，央行是否降息，須看3條件包括，國內經濟情勢、台灣通膨率回落至1.5%以及主要經濟體貨幣政策。

根據央行今天公布的最新預測，估今、明年經濟成長率為4.55%及2.68%，消費者物價指數（CPI）年增率分別為1.75%及1.66%。

楊金龍今天表示，「央行降息策略仍是datadependent（數據而定）」但過去講的CPI 1.5%標準確實太過僵硬，應該要更有彈性，而且明年CPI年增率1.66%，和1.5%其實差距不大。

楊金龍說，明年國際經貿局勢充滿不確定性，美國聯準會已經降息，而美國232條款，有部分是「針對我們（意指半導體關稅）」，如果電子、資通訊產業不像今年這麼強，甚至掉得很厲害，「貨幣政策必須要做些因應」。

楊金龍表示，今年傳產在關稅以及中國供給過剩兩大利空夾擊之下，表現已經不好，如果明年原本強勢的產業支柱（電子業）也倒下來，必須透過貨幣政策因應；但若電子業維持強勁動能、傳產疲弱，則可先透過公開市場操作等措施，提供充裕資金環境，給予產業支持，這次理監事會也是採這樣的方式進行。