聽新聞
0:00 / 0:00

央行何時跟進降息 楊金龍：須看232調查對台灣影響

中央社／ 台北18日電
楊金龍過去多次公開表示，央行是否降息，須看3條件包括，國內經濟情勢、台灣通膨率回落至1.5%以及主要經濟體貨幣政策。中央社
楊金龍過去多次公開表示，央行是否降息，須看3條件包括，國內經濟情勢、台灣通膨率回落至1.5%以及主要經濟體貨幣政策。中央社

中央銀行決議利率連6凍，但將透過公開市場操作，釋出資金，定調貨幣政策「適度寬鬆」。央行總裁楊金龍對於原先設定的降息3條件有鬆動，他坦言傳產受到中國龐大產能開出與關稅影響，台灣今年經濟成長率逾4%是很特殊，如果232調查結果對台灣不利，高科技產業也掉下來，「貨幣政策必須要做些因應」。

美國聯準會最新宣布降息1碼，中央銀行今天舉行第3季理監事會議，考量今年國內經濟穩健成長，明年經濟成長力道尚屬溫和，為了審慎因應全球經濟前景的不確定性，以及美國經貿政策對國內經濟可能影響，理事會認為維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展，因此決議政策利率維持不變。

不過楊金龍於會後記者會上，多次提到經濟前景充滿不確定性，他對降息態度也有所鬆動。

楊金龍過去多次公開表示，央行是否降息，須看3條件包括，國內經濟情勢、台灣通膨率回落至1.5%以及主要經濟體貨幣政策。

根據央行今天公布的最新預測，估今、明年經濟成長率為4.55%及2.68%，消費者物價指數（CPI）年增率分別為1.75%及1.66%。

楊金龍今天表示，「央行降息策略仍是datadependent（數據而定）」但過去講的CPI 1.5%標準確實太過僵硬，應該要更有彈性，而且明年CPI年增率1.66%，和1.5%其實差距不大。

楊金龍說，明年國際經貿局勢充滿不確定性，美國聯準會已經降息，而美國232條款，有部分是「針對我們（意指半導體關稅）」，如果電子、資通訊產業不像今年這麼強，甚至掉得很厲害，「貨幣政策必須要做些因應」。

楊金龍表示，今年傳產在關稅以及中國供給過剩兩大利空夾擊之下，表現已經不好，如果明年原本強勢的產業支柱（電子業）也倒下來，必須透過貨幣政策因應；但若電子業維持強勁動能、傳產疲弱，則可先透過公開市場操作等措施，提供充裕資金環境，給予產業支持，這次理監事會也是採這樣的方式進行。

降息 楊金龍 美國聯準會

延伸閱讀

聯準會決議降息1碼 投資人謹慎觀望「亞股走勢不一」

央行理監事會決議利率連六凍 法人：台灣降息可能要等到2026年

Fed降息 台股再飆新高還能追？法人點一前提：多頭格局將持續

聯準會降息1碼 年內可能再降2次 鮑爾：下行風險成事實

相關新聞

學者：我經濟表現佳 沒降息空間

中央銀行昨宣布利率不動，也未鬆綁房市管制措施，經濟學家指出，台灣經濟表現佳、股市屢創新高，因此沒有跟進美國降息的空間；房...

美聯準會降息1碼 我利率連6凍未跟進

美國聯準會與台灣中央銀行昨先後宣布最新利率決策，聯準會決議降息一碼（○點二五個百分點），為美國總統川普重返白宮以來首度降...

新聞眼／緊盯資金錯配 楊金龍靜中有動

中央銀行第三季理監事會議落幕，外界原本期待是否會有利率調整、或是房市管控鬆綁，結果答案卻是「什麼都沒變」。利率維持不動，...

在宅醫療新險起步！一年期急症照護醫療險有望問世

衛福部去年推出「在宅急症照護計畫」日前與金管會、壽險公會取得共識，由公會研議「一年期在宅急症照護醫療險」新商品。該險種以...

金管會：未經許可境外保單5風險 勿購買避免遭詐

金管會今天表示，近來接獲民眾陳情，在Instagram、臉書與LINE等平台上被推薦購買香港、新加坡等地發行的保險商品，...

央行何時跟進降息 楊金龍：須看232調查對台灣影響

中央銀行決議利率連6凍，但將透過公開市場操作，釋出資金，定調貨幣政策「適度寬鬆」。央行總裁楊金龍對於原先設定的降息3條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。