挺廠商迎戰關稅衝擊！輸銀完成受理貿易融資利息減碼逾2700件

受到美國關稅提前拉貨潮效應影響，我國今年上半年出口表現亮眼，然為因應下半年美國關稅調整造成之衝擊，財政部推出「金融支持措施」，由輸出入銀行擔任執行單位，提供廠商「貿易融資利息減碼(收)」及「輸出保險費用減免」二項措施，已於今年8月7日開始受理廠商申請。截至17日止，「貿易融資利息減碼（收）」已完成受理2,756件，協助2,108家廠商，成效顯著。

其中「貿易融資利息減碼(收)」措施目的係降低廠商資金成本，由輸出入銀行攜手28家簽約承貸的金融機構辦理，凡具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，其票、債信及營運情形正常，對美國出口實績或營業額衰退達一定條件者，可透過本項支持措施，有效減輕其資金負擔。

截至17日止，「貿易融資利息減碼（收）」已完成受理2,756件，協助2,108家廠商，成效顯著。受理件數排名前五名皆為公股銀行，受理件數依序為臺灣企銀(681件)、兆豐銀行(668件)、合作金庫(293件)、臺灣銀行(216件)及第一商銀(182件)。同時，民營銀行受理成果亦顯著提升，其中以台北富邦銀行(120件)成長表現最突出。金融支持措施不僅協助廠商緩解資金壓力，也使金融機構得以即時協助與其往來之客戶，兼顧客戶向心力提升暨資產品質維護。

除上述措施外，受美國關稅影響廠商亦可充分善用輸出入銀行辦理之「輸出保險費用減免」措施。凡具備出口美國外銷實績或其關連產業之廠商或受美國關稅影響之廠商，皆可享有輸出保險費用減免，藉此鼓勵廠商運用輸出保險機制降低貿易風險、積極開發新客戶、新市場，減少對單一地區依賴，亦可增加金融機構與其客戶業務往來之機會，創造互利共贏。

為使受影響廠商及簽約辦理之金融機構即時掌握金融支持措施相關資訊，輸出入銀行於措施正式上路後，陸續於台北、台南、高雄、台中及桃園等地舉辦巡迴說明會，每場次皆有半數以上簽約承貸金融機構踴躍參與，顯示公民營銀行共同協助廠商之決心。

同時，輸出入銀行針對「貿易融資利息減碼(收)」特建置網路服務平臺，以提升受理作業效率。另根據廠商每日來電詢問，彙集更新問答集，併同已簽約之承貸金融機構名單等資料，掛載於輸出入銀行官方網站首頁及與財政部全球資訊網連結，供各界查閱。

歡迎符合資格的廠商善加運用政府所推動的金融支持措施，其中貿易融資利息減碼(收)措施，廠商可就近向提供其貿易融資額度之金融機構洽詢與申請，或撥打輸出入銀行0800-819-688專線諮詢。