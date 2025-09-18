資安保險市場逐年長大 上半年半導體投保資安險居冠

半導體產業投保資安保險居冠。根據金管會統計，國內產險公司資安保險保費收入呈現穩定成長，從2018年的8,908萬元，逐年攀升至2024年的5.3億元，2025年上半年保費收入達2.29億元，優於去年同期的2.19億元。其中，半導體業以8,636萬元居首，占比達37.65%；金融保險業及電腦及週邊設備業則分居第二、三位。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，2024年起半導體業取代電腦及週邊設備業成為投保最高的產業，反映該產業在全球供應鏈中地位，對資安保障需求日益提高。

從資安保險保費收入占比來看，金融保險業長期名列第三，今年上半年躍升到第二名，約4,462萬元，第三名則是電腦及週邊設備業，約2,908萬元。蔡火炎說明，因金融機構每年均須進行資安演練，並逐步提升風險管理能量，投保資安險更是為因應可能造成營業中斷的風險不可或缺的措施。

蔡火炎指出，目前已有16家產險公司銷售資安保險標準化商品，包含資料保護責任保險、資訊系統不法行為保險、資訊安全綜合保險，以及針對個人的資安保險。保費則依企業資安防護能力評估而定，防護措施完善者，費率相對較低；至於跨國大型企業若有特殊需求，則可與保險公司洽談量身訂製方案，並透過再保機制分散風險。

金管會提醒，企業在建置軟、硬體之資訊安全防護機制外，可依所屬業務屬性及經營發展需要，選擇投保適合之資安保險商品以移轉資安風險，確保企業穩健經營。企業倘有投保需求，可向中華民國產物保險商業同業公會、相關保險公司或行銷通路諮詢。