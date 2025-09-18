資本市場服務團攜手元大證券 合作推動優質企業邁向資本市場

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心齊心協力擘劃資本市場未來，透過資本市場服務團服務模式，整合兩單位資源，提供企業完整的諮詢服務，並讓企業得以快速掌握進入資本市場的多元途徑及市場優勢，今(2025)年9月18日資本市場服務團攜手元大證券於台北寒舍艾美酒店辦理「推動優質企業邁向資本市場」座談會，提供大、中、小型企業一站式全方位服務，充分發揮服務團協助企業邁入資本市場之綜效，助力發行公司提升國際競爭力，朝向全球化發展。

證交所上市一部經理陳怡成致詞提到，目前證交所掛牌上市的公司已達已達1,053家，總市值約為82兆元，成交日均值達3,688億元，證交所在全球主要證券交易所市值及日均成交值排名均接近全球前十，顯示台灣資本市場之活躍動能。此外，證交所透過臺灣創新板，全力打造「亞洲的那斯達克」，2025年起取消合格投資人限制，已大幅提升市場流動性，創新板歡迎有創新能量的公司、規劃布局國際的創新企業申請創新板上市，共同打造更具國際競爭力的資本市場，使台灣成為優質創新企業亞洲掛牌首選平台，並挹注台灣創新能量的積累，作為臺灣下一世紀產業發展的原動力。

櫃買中心副總李淑暖致詞時表示，櫃買中心成立30年來已協助超過2,600家公開發行公司進入資本市場，也已建構多層次資本市場，包括專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊，滿足不同發展階段與營運規模的中小微企業多元掛牌需求。截至2025年8月底，櫃買市場的上櫃掛牌家數達856家，興櫃公司也已達356家，合計家數已突破1,200家，近二年申請上櫃公司的平均資本額近3億元，公司屬性也相當多元，包含半導體護國群山、成立超過30年的台灣隱形冠軍、生技、資安或大數據及餐飲連鎖業等。

元大金控副法金長林佩宸致詞時表示，元大證券持續深耕資本市場，秉持著專業與熱忱，積極與資本市場服務團共同協助優質企業申請上市櫃，元大證券亦致力於協助優質企業透過IPO流程邁入資本市場，上市（櫃）不僅有助於資金籌措與業務發展，更能提升公司在制度建置、法令遵循、勞資關係與公司治理等方面的成熟度，助力優質企業持續成長茁壯。

證交所與櫃買中心秉持開放與合作的精神，未來持續與中介機構、公部門、地方政府、投信及相關利害關係人密切合作，將資本市場服務團的力量發揮到最大，除深耕各產業生態圈，協助發行公司邁入資本市場外，亦扮演產業發展的堅實後盾，為臺灣的資本市場注入新的活力，俾持續壯大台灣資本市場價值。

這次座談會邀集12家優質企業共同參與，匯聚多元產業元素，包含生技醫療、半導體、工業零組件、工業電腦、汽車零件與材料及化工濾材等。會中先由資本市場服務團隊介紹臺灣資本市場現況與優勢及上市櫃流程與重點外，現場亦提供申請上市櫃之諮詢服務，與在場與會者充分交流互動，場面相當熱絡。