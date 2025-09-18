央行利率及房市鬆綁「雙凍」 徐千婷：不意外
對於此次央行利率及房市鬆綁「雙凍」，合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，並不意外央行的決定，其中對於房市，徐千婷則認為，要是央行再提出更多鬆綁房市措施的話，可能會「功虧一簣」。
徐千婷指出，台灣現在包括出口、股市、經濟成長率各指標都亮眼，先前外界就一片預期央行不會隨聯準會降息而降息，因此央行此次的利率維持不變，充份展現其在貨幣政策思考的獨立性。
尤其是房市，徐千婷認為，這次央行理監事會議之後並未進一步宣布鬆綁房市措施，某種程度上也展現政院對於央行獨立性的重視；徐千婷也認為，央行先前採取多項管制措施就是為了能讓房價降溫，但倘若繼新青安之後，央行又繼續鬆綁，恐怕先前的努力都會功虧一簣。
